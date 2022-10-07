В тюменском садоводческом обществе при пожаре погибли два человека

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме в СНТ "Сосёнка-81" поступило утром, в в 6:37. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. В ходе тушения пожара звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела мужчины и женщины.



В 08:05 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время компетентными органами отрабатываются все версии возникновения пожара, основной является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.