В тюменском садоводческом обществе при пожаре погибли два человека

11:05 07 октября 2022
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Сообщение о пожаре в двухэтажном доме в СНТ "Сосёнка-81" поступило  утром, в в 6:37. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем. В ходе тушения пожара звеньями газодымозащитной службы в доме были обнаружены тела мужчины и женщины.

В 08:05  пожар ликвидирован на общей площади 100 кв.м. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время компетентными органами отрабатываются все версии возникновения пожара, основной является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации печи.

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