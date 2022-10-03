Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" в девятый раз открыли в Тюмени

IX Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" проходит в Тюмени со 2 по 9 октября, представление жюри фестиваля и конкурсных фильмов состоялось на церемонии открытия, ключевым событием первого дня стал предпремьерный показ картины "Иван Семёнов: школьный переполох" режиссера Антона Богданова.

Ранее отмелось, что фестивальная программа будет насыщенной, разнообразной и богатой на сюрпризы для зрителей, в рамках фестиваля состоятся бесплатные показы тематических лент, снятых более чем в 30 странах мира. Сопровождать эти сеансы будут модераторы, которые помогут зрителям настроиться на осмысленный просмотр, выстроят обсуждение фильмов и заложенных в них ценностей. Также гостей фестиваля ждут концерты, необычные перформансы, творческие мастер-классы, встречи с известными кинематографистами и многое другое. Еще один подарок от организаторов — новая номинация "Кинотанец", где сольются воедино два независимых и одинаково прекрасных жанра — кинематограф и хореография.

Все фестивальные работы можно будет увидеть не только на офлайн-площадках, но и в образовательном онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс" (zeroplus.tv), где появится специальный раздел "Кинофестиваль". Интернет-пользователям достаточно будет ознакомиться с расписанием и присоединиться к трансляциям фильмов. Более того, там же они смогут принять участие в зрительском голосовании и отметить понравившийся фильм.

"Я всегда посещаю это мероприятие и с удовольствием общаюсь с командой организаторов и основателем фестиваля – режиссером, продюсером Н.Н. Данном. "Ноль Плюс" стал неотъемлемой частью культурной повестки Тюменской области. Нам действительно повезло, что именно в нашем городе проходит это уникальное событие. Тюменцы могут первыми смотреть доброе кино, встречаться с авторами фильмов и мультфильмов, членами жюри, общаться с режиссерами, хореографами, другими людьми творческих профессий и посещать мастер-классы, лекции, семинары", - отметил глава Тюмени Руслан КУхарук.

Стать участником кинофестиваля может каждый. Чтобы получить свободный доступ ко всему контенту и голосовать за лучший фильм, нужно скачать приложение "Ноль Плюс".