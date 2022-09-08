Кинофестиваль "Ноль Плюс": премьеры, онлайн-показы и танцы ждут тюменцев со 2 по 9 октября

Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" (Zero Plus International Film Festival) вновь соберет лучшие фильмы и мультфильмы, посвященные таким основополагающим ценностям, как взаимопонимание, защита детей, семейные устои, охрана окружающей среды, гуманизм, познание мира и так далее. Основные мероприятия пройдут со 2 по 9 октября на родине фестиваля, в Тюмени, а также в десятках различных регионов России.

Программа насыщенная, разнообразная и богатая на приятные сюрпризы для зрителей. Так, например, в рамках фестиваля состоятся бесплатные показы тематических лент, снятых более чем в 30 странах мира. Сопровождать эти сеансы будут модераторы, которые помогут зрителям настроиться на осмысленный просмотр, выстроят обсуждение фильмов и заложенных в них ценностей. Также гостей фестиваля ждут концерты, необычные перформансы, творческие мастер-классы, встречи с известными кинематографистами и многое другое. Еще один подарок от организаторов — новая номинация "Кинотанец", где сольются воедино два независимых и одинаково прекрасных жанра — кинематограф и хореография.

Все фестивальные работы можно будет увидеть не только на офлайн-площадках, но и в образовательном онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс" (zeroplus.tv), где появится специальный раздел "Кинофестиваль". Интернет-пользователям достаточно будет ознакомиться с расписанием и присоединиться к трансляциям фильмов. Более того, там же они смогут принять участие в зрительском голосовании и отметить понравившийся фильм.

Неотъемлемой частью фестиваля является Международный форум "Кинопедагогика", который вот уже несколько лет объединяет экспертов в сфере киновоспитания и медиапедагогики. Действующие практики делятся с коллегами эффективными методиками применения кино в учебно-воспитательном процессе. Интерес к форуму проявляют учителя, воспитатели детских садов, представители родительского сообщества и органов власти.

Организаторами IX Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" являются Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Институт развития кино и медиа, Ассоциация кинопедагогов России. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", Общественной палаты Тюменской области.