Команда фестиваля "Ноль Плюс" и Smartavia готовит сюрпризы для детей и взрослых

Пассажиры самолёта авиакомпании Smartavia утром 7 октября на маршруте Санкт-Петербург–Мурманск станут гостями X Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс", который проходит в разных регионах России с 1 по 8 октября. Дети примут участие в уникальном воздушном мастер-классе по анимации, и такого не было ещё нигде и никогда в мире.

За два часа полёта юным путешественникам предстоит создать мультфильмы в технике стоп-моушен. В качестве наставника ребят выступит Алина Исрафилова, режиссер анимации и компьютерной графики, выпускница ВГИК и опытный педагог. В её активе работа над сериалом "Ладушки", мультфильмами и рекламными роликами, проектами "Последние Дни Трэша", "Шоу Воды" в Москвариуме, "Новаторы", а также преподавание в киношколах и на кинофестивалях.

Дети получат специальные штативы для смартфонов, которые смогут закрепить на обычных столиках авиалайнера, и набор магнитов в виде различных персонажей, героев будущих мультфильмов. При регистрации на рейс ребятам дадут QR-коды, по которым можно будет скачать приложение для аниматоров, в нем и будет проходить вся творческая работа. Итогом уникального небесного занятия должны стать готовые ленты. А взрослые пассажиры в это время будут наслаждаться лучшими фильмами, которые вошли в программу юбилейного фестиваля. Стоит отметить, что это не первый опыт необычного сотрудничества "Ноль Плюс" и Smartavia.

В прошлом году пассажиры рейса Сочи–Тюмень примерили на себя роли кинокритиков и членов жюри девятого фестиваля, посредством особой бортовой системы Smartavia WOW! смотрели короткометражные фильмы и определяли лучший из них. Воздушный киносеанс предварил все последующие показы, культурную и образовательную программы фестиваля, стал своеобразным эпиграфом "Ноль Плюс".

Организаторами 10 Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" являются Институт развития кино и медиа, Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Ассоциация кинопедагогов России. Фестиваль и его мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Движения первых, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", АО "Транснефть – Сибирь" и проекта "Твой бюджет".