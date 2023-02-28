Тюменцам предлагают перерисовать животных с герба города

Тюменцам предлагают придумать новые образы животных, изображённых на городском гербе, — лисицы и бобра. При этом можно использовать практически любые средства, в том числе и самые современные. Организаторами творческого проекта для художников, иллюстраторов и просто талантливых людей выступают Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", международный кинофестиваль и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс" и Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Первый конкурс рисунков "Лиса и Бобр – Талисманы Тюмени" включает три номинации: "Бумажный рисунок" (рисунки, выполненные от руки на бумаге, в любом стиле и технике); "Digital-иллюстрации" (рисунки, выполненные с использованием компьютерных технологий); "Рисунок в нейронной сети" (рисунки, выполненные с использованием нейронной сети). При создании нового облика привычных героев нужно помнить, что их окрас должен соответствовать геральдическому описанию, и значит, лисица и бобр должны быть чёрного цвета.

Участниками состязания могут стать все жители Тюмени старше 14 лет. В каждой номинации можно отправить до трёх работ, каждую из которых необходимо сопроводить кратким текстовым описанием. Заявки принимаются по ссылке clck.ru/33PHXD до 1 мая, а уже 12 мая члены жюри назовут победителей, которые получат дипломы и ценные призы. Экспертам предстоит оценить оригинальность и социальную значимость рисунков, художественную составляющую, инновационный подход и другие параметры.

Узнать подробности проекта можно в положении и в группе в "ВКонтакте", вопросы принимаются тут - family@zeroplus.tv.

Руководитель информационного направления кинофестиваля "Ноль Плюс" Виолета Кураш: