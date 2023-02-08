В Тюмени обсудили проведение юбилейного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс"

Встреча по организации X международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" состоялась в администрации Тюмени, провел ее глава города Руслан Кухарук.

"Ноль Плюс" зародился и ежегодно проходит в Тюмени, за десять лет он стал масштабнее: кинопоказы идут на площадках более чем 40 субъектов РФ, на фестиваль поступают сотни анимационных, игровых, документальных фильмов от авторов из 30 стран. В жюри "Ноль Плюс" входят известные и опытные кинематографисты. Ежегодно тысячи специалистов подают заявки, чтобы принять участие в форуме "Кинопедагогика",на котором обсуждаются вопросы медиавоспитания и кинообразования. На сайте zeroplus.tv работает образовательный детский онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс".

Руководитель международного кинофестиваля "Ноль плюс" Николай Данн и креативный продюсер Фонда "Жизнь и Дело" и программы "Ноль Плюс" Александр Школенко рассказали на совещании о развитии проекта, поделились идеями, которые предлагают реализовать в 2023 году.

"Юбилейный фестиваль пройдет в Тюмени достойно: создан оргкомитет, который детально обсуждает его насыщенную культурную программу. Уверен, нам удастся привлечь к участию в фестивале лучших специалистов – кинематографистов и педагогов, которым интересны темы развития творческой личности, формирования мировоззрения и воспитания, а также семьи, заинтересованные в гармоничном воспитании детей, и все мы сможем вместе посмотреть добрые и познавательные фильмы", - отметил глава города, комментируя итоги встречи в своем Telegram-канале.