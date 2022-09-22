Фестиваль "Ноль Плюс" начнется в небе

Неповторимое приключение ожидает пассажиров рейса 5N-827 авиакомпании Smartavia, которые вечером 1 октября отправятся из Сочи в Тюмень. Причем начнется оно с регистрации: путешественники пройдут ее на специальной стойке в аэропорту Сочи, к которой в полном соответствии с кинофестивальными традициями будет вести красная дорожка. сообщают организаторы фестиваля.
На борту самолета пассажиров встретят представители команды IX Международного фестиваля детских и семейных фильмов и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс". Им предложат определить лучший короткометражный фильм, который будет объявлен 2 октября уже на земле – гостям церемонии открытия фестиваля в Тюмени. Сам кинофестиваль пройдет со 2 по 9 октября.
Во время полета пассажиры смогут посмотреть несколько короткометражек из фестивальной программы и проголосовать за понравившуюся. Таким образом, уникальный воздушный киносеанс предварит все последующие показы, культурную и образовательную программы фестиваля, будет своеобразным эпиграфом "Ноль Плюс".
Генеральный директор авиакомпании Smartavia Анатолий Семенюк:
Авиакомпания Smartavia впервые принимает участие в подобном проекте. Мы рады, что наша бортовая система сервиса и развлечений Smartavia WOW! станет площадкой для проекта, который позволит расширить кругозор многих людей и окунуться в мир кино, тем более что знакомство с новыми фильмами произойдет на высоте в условиях полета воздушного судна. Надеемся, что старт кинофестиваля в таком формате запомнится его участникам и зрителям надолго.
Некоторые фильмы участники полета увидят первыми в России, а еще приятные сувениры от авиакомпании и организаторов фестиваля.
"Мы всегда начинаем что-то новое – каждый день, каждый год, и хочется, чтобы это новое было необыкновенным. Мы с вами создаем историю – мы собираемся провести кинофестиваль в небе, чтобы показать, увидеть и оценить лучшие детские и семейные фильмы со всего мира. Всего 3 часа 45 минут в небе, но какими насыщенными и новыми они могут стать для каждого пассажира этого уникального рейса. Давайте писать историю вместе!" – делится основатель международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", режиссер, продюсер, член Общественного совета при Минкультуры РФ Николай Данн.
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