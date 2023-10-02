Кинофестиваль "Ноль плюс" в десятый раз стартовал в Тюмени

Десятый фестиваль детского и юношеского кино "Ноль плюс" начался в Тюмени 1 октября, торжественное открытие и представление фильмов-номинантов состоялось в ДК "Нефтяник".

Организаторы отметили, что программа фестиваля будет традиционно насыщенной и помимо показа коротко- и полнометражнх картин, документальных фильмов и мультипликации в рамках проекта пройдут шестой по счету форум "Кинопедагогика", а также многочисленные мастер-классы.

Создатель фестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Николай Данн на открытии отметил, что у фестиваля есть свои поклонники, свое имя, мнение и уникальный формат, в этом году сквозной темой фестивальных дней станет работа в команде.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что рожденный в городе фестиваль за десять лет стал большим и по количесту участников, и по масштабу. За эти годы на конкурс было направлено более 15 тысяч работ, около тысячи из них стали стали участниками фестиваля, география - 250 стран. По словам главы, благодаря проекту город активно развивает международные связи и подписано немало соглашений о сотрудничестве не только в культурном, но и межнациональном плане. Что важно - фестиваль помогает экспертам делиться опытом с педагогами, которые узнают, как с помощью кино и мультипликации рассказывать детям простым языком о сложных вещах, о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо".

Актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ, общественный деятель Мария Шукшина в своем обращении к организаторам, участникам фестваля и зрителям сделала акцент на важности сохранения в кино и мильтипликации традиционных духовно-нравственных ценностей, не допускать смешивания исторической правды с ложью и наделения известных злодеев, вроде кощея, положительными качествами. По мнению Шукшиной, все это "небезопасные вещи", которые могут стать причиной "разрыва нравственной связи с родителями, со страной, с ее историей, с предками, теряются нравственные ориентиры".

Помимо официальных речей в прогамме откытия звучали песни в иполнении музыканта, композитора, теле- и радиоведущей из Санкт-Петербурга Марины Ланда в компании с тюмеским музыкальным театром эстрадной песни "Соломинка". Режиссёр и актер дубляжа Даниил Эльдаров (русский голос Капитана Америки, профессора Мориарти, Люка Скайуокера, панды По, актёров Криса Эванса, Эндрю Скотта и многих других) прочел сказку о дружбе. Компания современного танца "Окоём" из Еатеринбурга тоже порадовала зрителей совим творческим номером (подробности в видео):