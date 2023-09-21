Фестиваль "Ноль Плюс" начнется в Тюмени 1 октярбя

Церемония открытия международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" пройдет во дворце культуры "Нефтяник" 1 октября в 18:00.Специальными гостями церемонии станут заслуженная артистка РФ Мария Шукшина и другие знаменитые кинематографисты. В роли ведущих выступят юная звезда российского кино и ТВ Ева Смирнова, которую многие зрители знают по ролям в фильмах "Чебурашка", "Папины дочки. Новые" и других, а также актёр, режиссёр, продюсер Антон Богданов, известный по сериалу "Реальные пацаны", картинам "Т-34", "Ёлки новые", "Иван Семенов: школьный переполох" и другим.

Международный фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" состоится уже в десятый раз. На протяжении многих лет площадка объединяет лучшие российские и зарубежные работы, раскрывающие такие важные общечеловеческие ценности, как дружба, семья, творчество, экология, любовь. В рамках фестиваля проходят онлайн- и офлайн-показы фильмов и мультфильмов, мастер-классы, творческие встречи, спектакли и другие развлекательные и образовательные мероприятия.

В программе церемонии открытия множество приятных творческих подарков. Так, в частности, музыкант, композитор, теле- и радиоведущая из Санкт-Петербурга Марина Ланда, известная поклонникам сериалов "Смешарики" и "Малышарики" как музыкальный голос проектов, исполнит гимн фестиваля, песню "Кино-кино". Также на сцене "Нефтяника" выступят артисты Музыкального театра эстрадной песни "Соломинка" (Тюмень, художественный руководитель Надежда Соломатова) и компании современного танца "Окоём" (Екатеринбург, руководитель Александр Гурвич). Кроме того, особый сюрприз приготовил режиссёр и актер дубляжа Даниил Эльдаров (русский голос Капитана Америки, профессора Мориарти, Люка Скайуокера, панды По, актёров Криса Эванса, Эндрю Скотта и многих других).

Организаторами 10 Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" являются Институт развития кино и медиа, Фонд развития творчества "Жизнь и Дело", Ассоциация кинопедагогов России. Фестиваль и его мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Движения первых, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", АО "Транснефть – Сибирь" и проекта "Твой бюджет".

Чтобы посетить церемонию открытия, оторая начнется в 18:00, достаточно пройти регистрацию.