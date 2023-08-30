Октябрь в Тюмени начнется кинофестивалем "Ноль Плюс"

Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" в десятый раз пройдет в Тюмени. С 1 по 8 октября жители и гости города увидят более 100 фильмов для детской и семейной аудитории, мастер-классы и творческие встречи от известных деятелей кино и культуры. А также VI Международный форум "Кинопедагогика" для педагогов и специалистов культуры, организуемый при поддержке "Движения первых".
Параллельно кинофестиваль организуется в более 40 регионах России и проводится онлайн на платформе образовательного онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" (zeroplus.tv).
Организаторы фестиваля – Фонд развития творчества "Жизнь и Дело" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Тюменской области, администрации города Тюмени, Тюменского агентства развития креативных индустрий.
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