"Ноль плюс" в Тюмени покажет более 40 российских кинопремьер

Торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля "Ноль плюс" прошла в Тюмени. Фестиваль продлится до 6 октября. Будут представлены 169 фильмов из 40 стран, более 40 из картин – российские премьеры. В день открытия зрители увидели отечественную картину "Огненный лис".

Глава города Тюмени Максим Афанасьев:

Кинофестиваль "Ноль +" — один из самых ярких и запоминающихся брендов Тюмени, который по праву считается главным событием в мире детского и семейного кино. Вот уже 11 лет он продолжает удивлять, вдохновлять и открывать новые таланты. "Ноль +" давно перерос рамки просто фестиваля и стал международным, привлекая экспертов и участников из разных уголков мира. В рамках фестиваля все объединяются в большую дружную семью, где каждый может найти поддержку и узнать о настоящих ценностях нашей страны, о гордости и патриотизме.

Президент кинофестиваля, продюсер и режиссер, член Экспертного совета при Минкультуры РФ Николай Данн отметил, что фестиваль — это праздник годовой работы. В течение всего года проходит множество интересных событий: мастер-классы, кинопедагогические занятия, встречи и обсуждения. Каждое мероприятие собирает большое количество положительных отзывов.

Николай Данн:

Изначально мы создавали этот кинофестиваль, чтобы появлялись фильмы со всего мира, способствующие развитию человеческих ценностей. Мне очень важно, что фестиваль проходит именно в Тюмени. Для нас это родной дом. Возможно, в скором времени здесь даже будет штаб-квартира фестиваля.

Кинофестиваль пройдет в двух форматах — онлайн и офлайн. Трансляции фильмов и мероприятий фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре "Ноль Плюс".