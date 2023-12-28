В России сняли три фильма по идеям подростков

В России завершились съёмки трёх фильмов, основой для которых стали идеи лидеров Всероссийского юношеского конкурса "История, достойная фильма", при этом основные сцены всех лент отсняты в Тюмени.

В конкурсе участвовали сотни российских подростков в возрасте от 12 до 18 лет, присылавшие рассказы, готовые сценарии или просто задумки, оригинальные предложения. Эксперты составили топ-10 лучших работ, и по трём из них профессиональные кинематографисты создали короткометражные фильмы. Идеальными для экранизации оказались тексты "Глазами художника" Полины Павкиной из Санкт-Петербурга, "Нечаянный гость" Дениса Бикмухаметова из Орска Оренбургской области, а также сценарий "Аня" Анны Гарючкиной, жительницы хутора Тысячного Краснодарского края.

Основные сцены были сняты всего за четыре дня в Тюмени, где кинематографисты нашли необходимые локации. Все роли сыграли местные жители, которые предварительно прошли кастинги. Над фильмами трудилась команда под руководством молодого, но опытного и известного режиссёра Романа Трофимова. При этом подростки, участники конкурса, были указаны в титрах в качестве авторов идей. Финальный результат общей работы можно увидеть по ссылкам в соцсети "ВКонтакте".

Креативный продюсер онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александр Школенко:

Всероссийский юношеский конкурс "История, достойная фильма" нацелен на развитие креативных индустрий и призван помочь начинающим авторам, сделать так, чтобы ребята могли реализовать и развить свой творческий потенциал. Конкурс удался, и мы уверены, что для многих участников он станет трамплином в профессию, в мир большого кинематографа. Также отмечу, что конкурс включал серьёзную образовательную программу, серию вебинаров провели признанные кинематографисты — сценаристы и режиссёры. Надеемся, что проект станет ежегодным, его польза и необходимость очевидны.

Организаторами Всероссийского юношеского конкурса идей, рассказов и сценариев "История, достойная фильма" являются Федерация современного искусства, онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", Ассоциация региональных киношкол, Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России и Автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий "Гильдия сценаристов". Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.