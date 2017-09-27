НольПлюс: камень, кнопка и интрига с глыбой

Журналисты детского медиахолдинга "Академия радости" стали первыми зрителями фильмов, представленных на кинофестивале "Ноль плюс", который начнется в Тюмени в ближайшие выходные. Своим мнением юные зрители продолжают делиться с читателями NewsProm.ru.

Виктория Медведева: ИМПРОВИЗАЦИЯ ИЗ КАМНЯ

Главный герой документального фильма "Каменная пыль" (режиссер Серкан Качмаз, Турция) — 35-летний Ахмет Эдис. Свое хобби он превратил в работу. Все его инструменты — нож, наждачная бумага и трава. Казалось бы, что за набор сумасшедшего? Но на самом деле на протяжении двадцати, а то и более лет он делает ювелирные украшения из простых камней, которые находит в реках и озерах. Ахмет подбирает далеко не каждый камень, он говорит, что подходящий нужно ещё поискать. И как только мастер берет его в руки, сразу дает ему название. Люди относятся к творцу по-разному, но в основном позитивно: кто-то говорит о невозможности его творчества, кто-то просто удивляется. Все изделия Ахмета — полная импровизация.

Внимание зрителя сосредоточено на великолепных пейзажах, мелких деталях и усердной работе мастера с его небольшой историей. Журчание речки, скобление ножом по камню, спокойные, нежные фильтры - все это придаёт фильму оживленности. Оператор довольно часто берет крупные планы, чтобы показать, насколько кропотлива работа Ахмета Эдиса.

Если вдруг зритель заскучает, его внимание возьмет на себя главный герой - разбавляя обстановку комментариями о профессии. Идея фильма заключается в уважении людского труда и интересов. Режиссер хочет показать, как много времени нужно для создания чего-то невероятного, что даже такая работа, как у героя, может приносить не только деньги, но и известность, радость, а самое главное - счастье.

Познавательный фильм. Его стоит посмотреть всем, хотя бы ради той красоты, которую сумел передать режиссер.

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Татьяна Аудучинок: В ПОИСКАХ ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Мультфильм "Кнопка" (режиссер Максим Куликов, Россия). Жизнь холостяка освещена лишь монитором компьютера. Но однажды зимним вечером отключают электроэнергию, пытаясь зажечь свечу, герой в спичечном коробке находит записку из детства - название улицы и номер дома. Вспоминается школьная жизнь, тот день, когда в класс пришла новенькая… Герой бросает все и отправляется на поиски потерянного счастья.

Автор рассказывает о том, что люди, затянутые в водоворот взрослой жизни, теряют со временем воспоминания о детстве, приятных и счастливых моментах. Одна памятная вещь способна пробудить эти забытые эмоции, вызывать ностальгию по моментам, которые уже не вернуть. И заставить нас идти на поиски того детского счастья.

Здесь практически отсутствует текст, слова. История рассказана с помощью музыки – грустная мелодия звучит на протяжении всей доброй поучительной истории о том, что надо больше ценить моменты радости и внимательнее относиться друг к другу. "Кнопку" лучше смотреть в уютной обстановке с чашечкой чая или кофе и с любимым человеком.

Юлия Куликова: ЗА МИГ ДО ВЕРШИНЫ

Мультфильм "Восхождение" (автор - Александр Мальгин, Россия). Зима. Дует ветер. В первые секунды мы видим руки, крепко хватающиеся за снежную глыбу, и понимаем: перед нами человек, покоряющий снежную вершину. Мы чувствуем упорство и бесстрашие героя. Его взгляд устремлен ввысь, в то время как рядом с ним люди срываются с горы и с криками летят вниз. Но герой мультфильма не сдаётся, и лезет дальше. Пока не осуществляет свою мечту. И за миг до того, как мы делаем вывод о том, что у Александра Мальгина получился хороший, но скучный мультфильм о человеке, добившемся своей цели, неожиданный закадровый голос меняет смысл финала.

Плюсы этого мультфильма – музыка и цветовая гамма. Минусы – недостаточная прорисовка деталей. Например, снег выглядит так, словно его делали в Paint. Хотя существует британский мультсериал "Свинка Пеппа" ("Peppa Pig"), тоже графически очень простой, что не помешало ему стать известным во всём мире. То есть главное – смысл, а с этим у "Восхождения" все в порядке, особенно с учетом финала. Он придется по вкусу критикам любого возраста, а взрослым поможет снова почувствовать себя детьми.

Напоминаем, в рамках фестиваля будет показано более сотни различных фильмов (расписание здесь). Присоединяйтесь к просмотру!