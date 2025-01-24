Бандиты тоже плачут: криминальная драма "Юрка" от тюменского режиссера доступна на Wink.ru

В онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоялась цифровая премьера кинофильма "Юрка" (18+) тюменского режиссера Михаила Музалевского. Он же написал сценарий и исполнил главную роль. В других ролях Евгений Овсянников, Иван Быков, Анастасия Калашникова, Станислав Вострецов, Михаил Гончаров, Татьяна Брылина и Елена Станиславская. В кинокартине снимались не только тюменские актеры, но и жители города. Съемочный период криминальной драмы продлился всего две недели, что является рекордным сроком для кинематографа.

В центре сюжета — история неожиданного знакомства бандита и детдомовца, которое меняет жизни героев. Станислав — жесткий криминальный авторитет, постоянный участник опасных разборок. Но однажды он сталкивается с пацаном из детского дома. Восьмилетний сирота Юрка сумел убедить Станислава, что в жизни есть нечто более важное, чем криминальные войны за деньги и влияние. Теперь бандит задумался, как завязать с криминалом, а заодно и приютить Юрку. Но подельники не готовы отпустить "коллегу" так просто.

Михаил Музалевский, режиссер:

Идея родилась, когда я прочитал в сети историю маленького мальчика, оказавшегося в детдоме. Кандидатов на главную роль было много, но в итоге решительное одобрение команды после первых видеопроб получил на тот момент 8-летний Евгений Овсянников. Он смог расположить к себе всю нашу команду, и, уверен, завоюет любовь зрителей. Мы плакали на съемках. И если в глазах зрителей тоже появятся слезы при просмотре этого фильма — значит мы всё сделали правильно.

Анастасия Калашникова, актриса:

Фильм получился очень трогательным и искренним. Я люблю картины с хорошим послевкусием, и “Юрка” — как раз из них. Самый незабываемый день съемок, это, наверное, в доме социальной реабилитации семей и детей. Было эмоционально непросто и волнительно познакомиться с ребятами, которые там живут. Трепетно отношусь к этому проекту и очень жду сопереживания зрителей.

В библиотеке Wink уже представлен предыдущий фильм Михаила Музалевского — "Панчер" (16+). Кинокартина вышла в прокат более чем в 170 кинотеатрах страны. Зрители Wink поставили ей высокую оценку — 8,5 (из 10-ти).

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома":

Коллекция Wink постоянно пополняется свежими киноновинками, снятыми в регионах России, включая Тюменскую область. Люди любят смотреть близкие истории, не только по географии, но и по духу. Поэтому мы видим активный рост пользователей онлайн-кинотеатра в регионах. Сегодня каждый второй клиент “Ростелекома“ в нашем регионе подписан на Wink, выбирая онлайн-кинотеатр для просмотра огромного количества телеканалов, кинофильмов и сериалов, развивающих программ и другого эксклюзивного контента.

Контент онлайн-кинотеатра Wink.ru доступен на экранах телевизора с помощью ТВ-приставки "Ростелекома", приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV, на смартфоне или планшете через мобильное приложение Wink для Android и iOS, а также на сайте wink.rt.ru.

К одному аккаунту в видеосервисе Wink можно одновременно подключить до пяти устройств. Члены семьи могут смотреть разный контент, каждый на своем гаджете. Также можно начать, например, просмотр фильма дома на телевизоре, а продолжить на смартфоне в транспорте или в кафе.