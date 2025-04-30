В Тюмени бесплатно покажут старые фильмы о людях, любви, мужестве и Победе

С 1 по 11 мая (кроме 9 мая) в 10:30 в кинотеатре "Премьер" будут бесплатно показывать известные художественные фильмы "Офицеры", "Дорогой мой человек", "В бой идут одни "старики".

Приуроченную к к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне акцию "КиноПодвиг" проводят медиахолдинг "Тюменская область сегодня" и кинотеатр "Премьер". Чтобы попасть на показ, перейти по ссылке, выбрать фильм и дату показа. Пропуском в зал будут порядковый номер и кодовое слово, которую вам вышлют на указанную электронную почву. Уточнить информацию по показам и получить помощь в регистрации можно по телефонам: 8 (3452) 49-00-22, 49-00-23.