12 серий сериала "Романовы: преданность и предательство" сняли в Тюменской области

В Тюменской области завершаются съемки киносериала "Романовы: преданность и предательство". С января 2025 года на Первом канале начнется рекламная кампания нового проекта, сообщил продюсер картины Олег Урушев на VI Тюменском экспортном форуме, который прошел 28 ноября.

– Мы завершаем съемки "Романовы: преданность и предательство". Отработано 100 смен. Заказ "Первого канала" на 12 серий. Мировые права на серию все проданы им, у нас остались только права на киноверсию, которую мы планируем. Уже проявила интерес Дания, потому что Мария Федоровна (жена Александра III, мать Николая II – прим. ред.) является национальной героиней этой страны. Провинциальная принцесса стала царицей России. Они ее чтят как своего кумира, – рассказал продюсер.

В основу сюжета легла одноименная книга российского писателя, главного редактора журнала "Сибирское богатство" Сергея Козлова. Съемки ведутся в Тюменской области, Тобольске в частности), Подмосковье и Санкт-Петербурге.

По словам Урушева, еще несколько сцен снимут в декабре, потом в январе будут съемки в Санкт-Петербурге и досъемки в мае. Премьера киносериала ожидается в конце 2025 года, сообщает Тюменская область сегодня.