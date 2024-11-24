Тоболякам покажут короткометражки от молодежных кинокоманд

1 декабря в 14 часов в тобольском мультицентре "Моя территория" пройдет кинопоказ короткометражного кино. Фильмы подготовили команды-участники проекта "Короткий метр". Вход бесплатный.

Зрители смогут увидеть фильмы, созданные по мотивам оригинальных произведений и сценариев молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Некоторые картины рассказывают о волшебных моментах, когда сбываются мечты, а другие посвящены повседневной жизни подростков. В общей сложности будет представлено 10 авторских фильмов, созданных молодежными кинокомандами города. Эти команды были сформированы в рамках образовательной программы проекта и включали операторов-монтажеров, сценаристов и актеров.

Завершением кинопоказа станет награждение победителей из числа команд, участвовавших в создании фильма. Их определят эксперты по следующим номинациям:

— "Лучшая операторская работа",

— "Лучший сценарий короткометражного фильма",

— "Лучший монтаж короткометражного фильма".

Обладатели наград смогут снять полнометражный художественный фильм при поддержке видеостудии "Екатерина", - сообщает КП-Тюмень.

— Мы с командой долгое время вынашивали мысль о создании творческой среды для молодежи Тобольска. Когда мы начали реализацию проекта, то не ожидали получить такой большой отклик от горожан. Итоговый показ и всю образовательную программу проекта мы смогли провести благодаря конкурсу молодежных инициатив "Моя идея". Для команды проекта это большая возможность проявить себя и сформировать площадку для будущих кинопроизводителей, — поделилась Екатерина Ишимцева, организатор проекта.

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