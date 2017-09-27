НольПлюс: муравьи, качори и дружба по-советски

Журналисты детского медиахолдинга "Академия радости" стали первыми зрителями фильмов, представленных на кинофестивале "Ноль плюс", который начнется в Тюмени в ближайшие выходные. Своим мнением юные зрители охотно делятся с читателями NewsProm.ru.

Инна Бардакова: СПАСИБО ЗА УЛЫБКУ!

Если бы меня попросили описать "Приключение дня" двумя словами, то я сказала бы: "Добрый и красочный". Режиссер Ванс Янг (Тайвань) постарался на славу, за что хочется сказать спасибо. Спасибо за улыбку. Это небольшое и детское произведение, очень милое. От него настроение поднимается до небес.

Сюжет короткометражки прост. Птица хватает рыбу. Казалось бы, это конец, но всё меняется из-за шариков, которые врезаются в покорителя (-льницу) небесных просторов. Рыбка падет, приземляется в бассейн, в котором купается мальчик. Между ребёнком и рыбой зародилась дружба, они вместе отправились в приключение, которое не скоро забудется…

Теперь немного деталей.

Картинка — мягкие, тёплые цвета. Чётко прорисованная природа и вода. Леса, реки, моря, животные, растения очаровывают. Локаций здесь не так уж и много, но все они связаны, чувствуется целостность мира.

Камера — ракурсы меняются часто, но это не мешает просмотру, а наоборот показывает объём, крупность пространства, погружая нас в маленький нарисованный мир.

Музыка подчёркивает момент и создаёт настрой, манипулирует эмоциями. Здесь приятные ритмы, звуки природы, воды. Есть моменты, где музыка отсутствует — это нужно для создания напряжения. Ребёнок не говорит ни слова, но мы слышим его смех, вздохи, "ахи".. . Малыш живой активный, как и всё здесь.

Так о чём же короткометражка? Она о доброте, о взаимопомощи, о дружбе. Делая добро, мы получаем его же, помогаем мы – помогают нам. Дружба завязывается между кем угодно, она скрашивает дни и превращает их в приключения.

"Приключения дня" — это добрая, милая анимация с жизнью, с теплотой и природой, с простым сюжетом и прекрасным посылом. Рекомендуется смотреть тем, кто … хочет улыбнуться.

Вероника Тужилкина: СЧАСТЬЕ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Фильм Карины Валенкиной "Бриллианты для моих муравьев" снят для показа на международном кинофестивале "Ноль плюс", Россия.

Если говорить о сюжете, то он поражает своей простотой и при этом имеет по-настоящему мотивирующий и вдохновляющий смысл. Главный герой истории — пожилой мужчина лет 65, рассказывающий о том, как он преодолел свой недуг. Сделал он это благодаря необычному увлечению - начал создавать фотографии-сказки, главными героями которых являются муравьи.

Действие фильма происходит в Выборге, но сам город не играет роли в сюжете. Большое место на картинке занимают лесные пейзажи, с первого кадра ухватившие взгляд, и небольшой домик рассказчика, наполненный творчеством.

Не зря я написала "рассказчик", ведь повествование ведётся с помощью диалога со зрителем, то есть большую часть фильма кадр направлен на героя, который в свою очередь как бы общается с камерой, от чего создается ощущение, будто говорят именно с тобой.

Внимание привлекает еще и цветовая гамма, состоящая из теплых пастельных тонов, включая приятную глазу зелень леса. Такие цвета создают уютную сказочную атмосферу, за что отдельное спасибо режиссеру.

Стоит похвалить и оператора за особо прекрасные общие планы природы и крупные - героя. Это так же хорошо сказывается на восприятии, как и подходящее музыкальное сопровождение - отличная работа композитора.

Трогательная история о человеке, который, не смотря ни на что, является счастливым, мало кого оставит равнодушным. Не оставила и меня, лично от себя хочу добавить, что автор вдохновил меня творить и любить то, что я делаю.

Елена Заборских: ЧТО ТАКОЕ КАЧОРИ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Действие этого четырехминутного фильма происходит на одной из оживлённых улиц современной Индии. Качори – блюдо индийской кухни, нам покажут и его, и его "путешествие" из рук в руки. Но само блюдо не играет ключевой роли. Оно – повод поговорить о чем-то

большем. Фильм вышел накануне праздника Дня отца, и именно любовь заботливого и доброго папы к своему сыну – его главная тема. Режиссер Аатиш Дабрал раньше снимал в основном

рекламные ролики, так что "Качори" для него своего рода дебют. Видеоряд подобран так, что суть картины поймет даже человек, не знающий английского языка (фильм снабжен субтитрами). Потому что "Качори" – один из тех фильмов, что в очередной раз открывают нам такую лёгкую и повседневную, но тем не менее очень важную истину любви и понимания родителей.

Михаил Кистнер: РОДОМ ИЗ СССР. СДЕЛАНО В НОРВЕГИИ

"Весна и ледоход", режиссер Наталья Малыхина, анимационный фильм, Норвегия, 2017 - типичный мультфильм для детей.

В лес приходит весна и приносит с собой жизнь. А жизнь, как известно, состоит не только из хорошего. Волчок и его нетипичный друг заяц играют в типичную детскую игру - догонялки, и вот тут начинает проявляться черная полоса в жизни. Эти полосы, кстати, будут очень часто меняться по ходу мультфильма. Заигравшись, волчонок и заяц не заметили, как оказались на сомнительного вида льдине. Тут-то и начинают твориться поистине сказочные вещи.

Герои нарисованы обычными карандашами, фон - акварелью или гуашью. За анимацию авторов можно только похвалить. Спасибо за то, что герои не дергаются как старики, больные или просто результат фантазии невнимательных, незаинтересованных и ленивых людей. Движения героев выглядят так, будто авторам помогал "Анимаккорд" (Маша и Медведь) или "Пилот-ТВ" (Фиксики) с технологией захвата движения - настолько все плавно и естественно выглядит.

Все действие сопровождается стихотворением, который читает сама Наталья Малыхина (она же дизайнер, сценарист, режиссер и продюсер). Исполнение не сильно воодушевляет на подвиги - очень похоже на то, что автор, скорее всего, смотрел в детстве. Вообще от всего мультика веет Советским Союзом: такая же прорисовка героев, такой же монотонный голос рассказчика. И тема: дружба - очень важная вещь. В описании фильма указано, что всех спасло воображение, но, не читая описание, этого не поймешь: сказка как сказка. Причем тут воображение - непонятно. Либо не получилось выразить идею, либо описание делали для того, чтобы привлечь внимание. Воображение же интереснее, чем "заезженная" дружба, о которой на самом деле фильм.

Мультфильм стоит посмотреть, если вам меньше семи лет, если у вас ребенок, которому меньше семи лет (обязательно с ним), либо если вы падкий на то, что напоминает о "сделано в СССР", но не о сахаре по талону и бомбах из спичечных головок.

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Это, конечно, субъективное мнение ребят. Чтобы оценить картины, игру актеров и талант режиссеров, приходите на фестиваль и смотрите сами! Расписание показов и список фильмов - а их очень много, хороших и разных, - здесь.