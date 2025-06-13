Стало известно, как комары влияют на урожайность

Комары влияют на урожайность, считает руководитель тюменского питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Из-за теплой зимы и влажной весны на плодово-ягодных, декоративных культурах много вредителей. Крупные комары напрямую влияют на урожайность, беспокоят наших жителей, садоводов. Естественно, люди меньше времени проводят на огороде", — поделилась она.

Влажная весна еще не всем позволила провести обработку от насекомых так, как это положено, добавила Светлана Гаврилова. Сейчас у вредителей идет второй жизненный цикл. Весной многие видели гусениц боярышниц. Теперь бабочки летают и откладывают новые яйца. Гусениц из них садоводы увидят через две-три недели.

Тем не менее, по словам руководителя питомника, в 2025 году неплохие погодные условия для созревания яблок, груш.

"В этом году хорошо завязалась косточка. У нас будут абрикосы, алыча, слива, персики. Думаю, получится собрать хороший урожай, если удастся провести правильную и своевременную борьбу с вредителями", — дополнила эксперт.

Также влияние на урожай оказывают реки. В 2025 году наводнилась Тура, а когда она полноводная, это значит, что в почве достаточно влаги, развитие и рост растений будет хорошим, подчеркивает руководитель питомника, - сообщает Тюменская линия.