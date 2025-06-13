О борьбе с капустницами рассказали тюменским дачникам

Тюменские огородники сталкиваются с массовым нашествием капустных белянок, или, как их еще называют, капустниц. Белые бабочки кружат над грядками, оставляя после себя лишь объеденные листья. Привычные методы защиты не всегда помогают, а химикаты вредят экологии и здоровью. Все большую популярность получает старое, проверенное народное средство – табачная пыль.

Личинки бабочек питаются листьями крестоцветных растений: капусты, брокколи, кольраби и других культур.

– Взрослая особь безвредна, но ее гусеницы могут нанести непоправимый ущерб урожаю. Особенно опасны они в период массового размножения, – поделилась опытная дачница Алевтина Иванова.

Табачная пыль представляет собой отходы табачного производства – мелкоизмельченные остатки листьев и жилок табака. Это натуральное вещество содержит никотин – мощный природный инсектицид, который воздействует на нервную систему насекомых, парализуя их и вызывая гибель. Преимущество табачной пыли в том, что она действует не только на гусениц, но и на взрослых насекомых, в том числе на самих бабочек, - сообщает Мегатюмень.

Несмотря на натуральное происхождение, табачная пыль токсична. Работать с ней нужно в перчатках и респираторе. Не допускается использование перед сбором урожая – минимальный интервал должен быть не менее 10-14 дней.