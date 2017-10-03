НольПлюс: "Живи так, как будто умираешь"

Первый фильм, который увидели зрители международного кинофестиваля "НольПлюс" - документальная картина "Школа 911" от американского режиссера Тима Уоррена. Лента рассказывает о нелегкой работе старшеклассников-волонтеров из города Дариен, штат Коннектикут.

Когда смотришь любой фильм, надеешься, что режиссер знает то, о чем снимает. В нашем случае Тим Уоррен сам был медиком-волонтером в городе Дариен и прекрасно понимает, как живется под давлением, которое испытывают старшеклассники в городе с населением 20 тысяч человек, с единственным постом скорой помощи, на котором они же и работают.

Открытый еще в прошлом веке и работающий более сорока лет пост скорой помощи №53 состоит целиком из учеников старших классов. Взрослые не находятся на управляющих позициях, они являются консультантами. Сложно представить школьников, спасающих жизни, без контроля взрослых, но фильм показывает, что это возможно. Добровольно возложив на свои плечи такой груз ответственности, волонтеры прекрасно справляются с совсем не детской задачей: спасать чьи-то жизни в буквальном смысле слова.

Фильм снят в далеком 2007 году, что можно заметить по старой камере, которая, к слову, оставляет чувство необыкновенного комфорта и уюта, что так важно было передать от сплоченных вместе старшеклассников нам, зрителям. Но камера в то же время создает и ощущение срочности, адреналина в крови, она дрожит и волнуется, как волонтеры, в первый раз выезжающие на вызов. Музыка заставляет ощутить биение сердца и почувствовать опасность, тревогу за жизнь человека. За жизнь, которая зависит от юных ребят.

Важность этого документального кино состоит в том, что оно дает взрослым понять: не стоит говорить "ты слишком молод для этого", юнцы могут справиться с работой лучше некоторых взрослых. А школьники поймут, что их возможности и стремления не должны ограничиваться возрастом.

На показ были приглашены студенты из Тюменского медуниверситета. После фильма из зала выходили восхищенные и воодушевленные будущие врачи. С некоторыми из них нам удалось поговорить.

- То, что происходило в этом фильме, возможно в России?

Владимир Межаков, региональный координатор Всероссийского движения "Волонтеры-медики" в Тюменской области: "На данный момент - нет. Наша система организации первичной медицинской помощи не предусматривает работу волонтеров, но мы стремимся к этому. Создана уже Всероссийская организация "Волонтеры-медики". Она предусматривает этот концепт внедрения волонтеров в первичное медицинское звено, помощь младшему и среднему медперсоналу. Пока мы не работаем непосредственно со скорой помощью, но в будущем это возможно".

Жуков Максим, первокурсник медуниверситета: "Не знаю, не знаю. Если формировать такое движение из школьников и студентов, то это будет отнимать слишком много времени. Мне кажется, нужно сначала обучаться теории и только на 3-4 курсе университета интегрировать волонтеров в скорую помощь. Потому что 150 часов (в США волонтерам перед выходом на пост #53 предоставляют 155 часов обучения) не хватает. Я бы лично не доверил свою жизнь детям".

- Как вы считаете, чем российские волонтеры отличаются от волонтеров в США?

Лебедев Евгений, первокурсник медуниверситета: "По-моему, в Америке они чувствуют себя более полноценными. Им полностью доверяют, они даже спасают жизни, переживают все прекрасные и ужасные моменты, которые могут произойти: смерть или спасение жизни, например".

Елена Спирина, первый курс медуниверситета: "Судя по фильму, в США намного больше доверия к молодому поколению, чем у нас. И мне кажется, что там волонтерство развито сильнее, чем в России. У нас все под контролем тех, кто "сверху", а в США все под контролем самих волонтеров".

- Захотели ли вы после просмотра фильма стать волонтером?

Лебедев Евгений: "Если честно, так же хочу выезжать и помогать людям. Жаль, что такого нет у нас в стране и такой пост один-единственный в мире".

- Были ли вы когда-нибудь волонтером, может, занимались чем-то подобным?

Даша, 18 лет: "К сожалению нет, много моих друзей занимались этим, и сейчас занимаются, мне все это еще тогда казалось очень интересным, а после фильма я всерьез задумалась о том, чтобы пойти работать волонтером".

Ирина, 19 лет: "Да, я работала в общественной организации, помогала пожилым людям".

Мансур, 20 лет: "Да, мы с другом занимались чем-то таким".

- Отличается ли ваша деятельность от того, что вы увидели в фильме?

Ирина: "В фильме на подростков было возложено больше ответственности, больше доверия, а у нас совсем не так".

- Считаете ли вы возможным создание подобного отделения медиков-подростков в России?

Ирина: "Предположим, что это возможно, только если будет какое-то доверие со стороны взрослых, у пациентов - к подросткам. Какое-то финансирование тоже нужно. Я считаю, это именно то, с чего нужно начинать".

Даша: "Все возможно, сейчас вообще очень много активной молодежи, и при какой-то поддержке со стороны взрослых это вполне реально".

Режиссер фильма Тим Уоррен тоже считает, что подростки могут все, главное - чтобы рядом были правильные взрослые. Тим стал гостем фестиваля и с удовольствием пообщался с журналистами детского медиахолдинга "Академия радости".

Тим Уоррен:

"Это кино о тинейджерах, подростках, которые работают на скорой помощи и принимают ответственные решения самостоятельно. Эта тема очень важна для меня, так как в старших классах я сам был волонтером скорой помощи и хотел показать, насколько это важная работа. В фильме несколько основных идей. Первая и самая важная заключается в том, что подросткам нужно давать возможность проявлять ответственность. И не только за себя, но и за других. Вторая - показать взрослым людям, что они могут доверять молодому поколению, выступать в роли их наставников, чтобы развивать в них человеческие качества. Я очень надеюсь, что люди посмотрят фильм и поймут его, поймут характеры, задействованные в нем, а самое главное - вдохновятся сюжетом".

Фестиваль "Ноль Плюс" продвигает молодых людей, помогает раскрыться их потенциалу и способностям, считает режиссер. "Это очень сильно перекликается с моим фильмом, это очень важно для меня, так что я чувствую, что миссия у нас одна, и она выполняется. Я думаю, что это отличный фестиваль для показа моей работы", - говорит Уоррен.

В общем, если у вас переходной возраст или вы родитель, то вы обязаны увидеть "Школу 911". Фильм даст понять, что бесценный жизненный опыт подросток получает не в игре в поддавки, не на компьютерных тренажерах, а в настоящей жизни, как американские старшеклассники на посту №53. Фильма нет в открытом доступе, но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет - обращайтесь в оргкомитет фестиваля.

Ростислав Кузьмин, Михаил Кистнер, Никита Перфилов.