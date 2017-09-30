НольПлюс начнется днем американо-немецкого кино. Уже завтра

Кадр из фильма "Школа 911"

Первый день кинофестивали "Ноль Плюс" стартует в Тюмени в субботу, 30 сентября.

В 15:00 в Технопарке пройдёт показ документального фильма "Школа 911" и творческая встреча с его режиссером Тимом Уорреном из США. Фильм про школьников волонтеров-медиков, одним из которых режиссер сам был в детстве.

На встрече можно не только окунуться в атмосферу американского городка Дариен, штат Коннектикут, но и попрактиковаться в английском языке. Вместе с режиссером в Тюмень приедут сотрудники американского посольства.

После американского документального фильма, в 17:00, зрителей ждёт доброе семейное кино от немецких режиссеров - "Петсон И Финдус. Маленький мучитель – большая дружба". "Чандании ее слон". На просмотры приглашены представители немецкой диаспоры Тюмени.