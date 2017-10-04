НольПлюс: учителя пришли учиться

Фото Елены Заборских

В стенах ТОГИРРО 3 октября в рамках международного кинофестиваля "Ноль Плюс" при поддержке Фонда президентских грантов состоялся форум кинопедагогики. Его главными участниками стали учителя со всей области.

В приветственном слове директор кинофестиваля " Ноль плюс" Николай Данн отметил:

"Наша задача была объединить кино, ребенка и преподавателя, и мы это сделали".

Первым спикером на встрече стала Елена Куценко - киновед, кинопедагог, заместитель директора Крымского киномедиацентра. Она рассказала об медиаобразовании в Крыму, раскрыла некоторые секреты того, как она ведет киноуроки и какие задачи на них решает. Елена представила свой анимационный проект для 1-5 классов, который учит детей проявлять эмоции, мыслить и анализировать.

Режиссёр, сценарист, продюсер Сергей Струсовский представил образовательный телесериал "Русская литература". Сергей хочет помочь учителям литературы обучающей анимацией. Каждый фильм сериала - сюжет произведения из школьной программы, его анализ и эмоция зрителя. Планируется выпуск фильмов по ста произведениям. Уже готовы выпуски по "Шинели", "Идиоту", "Капитанской дочке" и другим. Автор сериала приехал с этим проектом на форум, чтобы узнать, нужно это вообще учителям или нет.

Педагог киношколы "Саквояж" Светлана Семенова:

"Проект "Русская литература" мне показался выразительным. С точки зрения ребенка, он не скучный и может увлечь. Лишь бы он не заменил ребенку его внутреннее ощущение по поводу какого-то произведения".

Учитель русского языка и литературы из Заводоуковска Елена Шабалдина:

"Русскую литературу" можно использовать в классах, где дети совсем не читают. Ее можно посмотреть, чтобы они имели хотя бы какое-то представление о произведении".

Венгерский режиссер Агота Вегсо рассказала о своем опыте работы в проекте Ed.Ted.com. Она снимает короткие ролики по 5 минут на английском языке по школьным предметам: геология, природоведение, астрономия, история. Педагоги отметили, что 5 минут, в отличие от проекта "Русская литература", очень удобный формат во время урока.

"Нам с коллегой очень нравится кинопедагогика, мы сюда и приехали, чтобы что-то извлечь для себя в дошкольное образование. У нас тоже идет знакомство с художественной литературой, с проектом "Русская литература" мы уже работаем. И уже на базе этого попробуем сделать свой запас кинометодов", – поделилась директор детского сада №4 Елена Горячева. "Для меня необходим этот форум. Как педагог я нуждаюсь в новых знаниях, методиках, может быть, даже в новом взгляде", - отметила Светлана Семенова.

На форуме решено провести для учителей мастер-класс Елены Куценко. Оргкомитет фестиваля "Ноль Плюс" пригласил педагогов принять участие в отборе фильмов для показа на следующих фестивалях.

Помимо тех, кто лично присутствовал на мероприятии, в режиме онлайн в форуме поучаствовали педагоги из 20 муниципалитетов Тюменской области. Это стало возможным благодаря технической поддержке Центра продюсирования сообществ.

Фото Елены Заборских.

Виктория Медведева