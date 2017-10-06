Главное - не забраковать шедевр

Фото Елены Заборских

Знакомьтесь: Алена Сычева - член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, киножурналист и программный директор кинофестиваля "Ноль плюс".

– Что делает на фестивале программный директор?

– Моя основная задача в проекте "Ноль Плюс" - поиск и привлечение кинокартин на фестиваль, составление кинопоказов и их проведение. Перед началом показа представляю фильм, а в конце провожу обсуждение с публикой. Я стараюсь посетить все конкурсные показы, чтобы посмотреть на реакцию зрителей и представить членов жюри, в этом году они впервые смотрят ленты вместе с залом.

– Как фильмы попадают на фестиваль?

– В течение года я посещаю отечественные и зарубежные фестивали, отсматриваю разные фильмы и отбираю лучшие. Связываюсь с авторами, предлагаю им подать заявку на фестиваль. Кто-то, зная о нас, сам присылает заявки. А кого-то я ищу – нахожу контакты кинофондов разных стран, киностудий, правообладателей и говорю: "Подавайте ваши работы на конкурс, они нам очень понравились". Дальше заявки рассматривает селекционная комиссия. Она отбирает фильмы по критериям фестиваля. В этом году пришло 2500 заявок из разных стран. В комиссии работают не кинематографисты, а обычные тюменцы, психологи, педагоги, студенты. Они просматривают кинокартины разной продолжительности, отсеивают "шлак" - работы , которые не отвечают нашим ценностям, задачам. Вообще фильмы присылают разные. Например, обычные скачущие точки на экране… Или очень жестокие. А бывают с трагичным концом. Мы не берем их – не хотим показывать детям, что нет выхода из какой-то сложной ситуации, выход всегда есть.

– А как попасть в селекционную комиссию?

– Отправить заявку в организационный комитет фестиваля. Мы готовы рассмотреть возможность включения в отборочную комиссию всех желающих, потому что мнение селекционной комиссии помогает нам справиться с большим потоком фильмов, которые приходят на фестиваль. Надо не только посмотреть фильм, но и заполнить соответствующие таблицы, там есть критерии оценки. Главная задача – отсеять фильмы, которые нам точно не подходят. И эти таблицы отсылают в организационный комитет фестиваля. Комитет их изучает, задает уточняющие вопросы, чтобы члены селекционной комиссии, не имея опыта отбора фильмов, не забраковали шедевр.

– Бывают ли споры из-за фильма? Кому-то показался красочным и со смыслом, а кому-то нет. Как в таком случае вы поступаете?

– Бывают. Но мы договариваемся. Каждый аргументирует свою точку зрения. Если единого мнения нет – фильм не включается в конкурсную программу, но могут быть показы во внеконкурсной программе.

– Можно как-то договориться, чтобы фильм попал все-таки попал в программу?

– Нет, никак не договориться. Все объективно. Конечно, у нас есть субъективное отношение к людям и кинокартинам. И великое счастье, когда твой друг, с которым ты училась пятнадцать лет назад в университете, снял новую ленту, и она получилась. Доброе отношение к человеку передается и на его картину. Естественно, к его творчеству относишься положительно, и тебе все нравится. Несмотря на это, мы должны быть объективны. Если человек хочет показать свою картину, ее можно включить во внеконкурсную программу из любви к нему, но если она противоречит нашим принципам, мы ее не допустим.

– "Ноль плюс"– ваш первый опыт работы программным директором?

– Нет. У меня есть проект "Дни кино" в Риге рамках Дней русской культуры Латвии, мы проводим показы русских фильмов. Есть в Москве мероприятие "Восемь женщин" - это фестиваль, где принимают участие женщины со своими кинокартинами. Есть кинофестиваль, с которым мы дружим, "Новый горизонт" в Воронеже – это смотр молодежного короткометражного кино и анимации, отбор фильмов схож с фестивалем "Ноль плюс". Вообще моя первая работа была на втором курсе ВГИКа в газете Московского международного кинофестиваля секретарем. Это был хороший старт…

– Есть ли на фестивале фильм, который вам особо запомнился?

– У нас много разных картин, на которые ты смотришь объективно. Но меня, например, радует творчество Андрея Кима. В этом году он представил "Путь прорастания травинки". Мультфильм "Два трамвая" Светланы Андриановой – очень трогательная картина. Лаконичное "Восхождение" Александра Мальгина. У нас немало картин в конкурсе, которые производят самые позитивные впечатления. Их хочется пересматривать снова и снова. Вижу положительный отклик публики, которая восприняла работы.

– Какие фильмы пользуются большой популярностью у зрителей?

– Больше всего нравятся мультфильмы. Это беспроигрышный вариант. В короткометражные мультики авторы собирают очень много энергии, и анимацию делать сложнее, создатели очень ценят минуты. За короткое время зрители получают несколько интересных историй, в отличие от документального кино. Неигровые фильмы тоже хорошие бывают, но их бы надо сократить, а это очень сложно: слишком много информации и материала. Вот автор бегал полдня за птичкой, а птичка оказалась в фильме не нужна, но он же бегал за ней, старался – тяжело вырезать, но надо. Режиссер - это ножницы. А мультипликаторы каждый кадр делают вручную, они ценят свое время. За один рабочий день они делают 8-9 секунд, и делают они все ответственно.

– Мы заметили, что после просмотра документальных фильмов школьники выходят сонные, незаинтересованные. Почему так?

– В основном молодёжь любит боевики и динамичное кино. Прокат документальных картин в России плохо развит, поэтому под словом "кино" публика чаще понимает развлечение. Так и со школьниками: они пришли к нам смотреть что-то развлекательное, а мы им показываем учебник. Медиаязык очень быстро развивается. Во многих хороших мультиках нет ярких, броских картинок, которые привлекают внимание современных детей. Точно так же и с документальными фильмами. Там кадр интенсивный, гармоничный, плавные переходы, свет, тень, а не просто красные пятна. Но это не очень интересно новому поколению. Однако это надо смотреть! И в картинные галереи ходить надо. Это очень полезно для общего развития, прививает вкус и любовь к прекрасному. Нужно учиться, нужно прокачивать себя духовно. Бог дал всем людям талант. Кто-то его реализует, а кто-то закапывает. Для того чтобы максимально использовать свои возможности, надо уметь получать удовольствие от полноценной жизни, в том числе от хорошей музыки, качественного кино и живописи. Тогда вы сможете жизнь черпать большой ложкой, а не просто так на зубок попробовать.

Диана Дьякова.