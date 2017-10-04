Александр Замыслов: Посидите и подумайте, а мы вас поснимаем

Фото Татьяны Аудучинок

С телевизионным продюсером, академиком Международной академии телевидения и радио, членом и Гильдии неигрового кино и ТВ Александром Замысловым мы познакомились в пресс-центре международного кинофестиваля "Ноль Плюс" во время перерыва на кофе между просмотрами. Конечно, я не могла упустить возможность поговорить о документальном кино со знающим человеком.

- Что такое документальное кино сегодня и какая у него задача?

- Как и всегда, сегодня документальное кино имеет кучу задач: показать людям мир, рассказать о героях и обстоятельствах, событиях, побывать на которых зритель не может. Документальное кино, конечно, обучает, несет образовательную функцию. Ну и как у любого кино, у него есть функция развлечения.

- В таком кино больше внимания уделяется научной сфере?

- Нет, уделяет всему, чему угодно. Мы достаточно условно делим его на обучающий фильм, научно-популярный фильм и т.д. Важно чтобы это было интересно аудитории и имело документальную основу, а про что это будет: про путешествие человека на лодке, муравьев или атомные бомбы - совершенно не важно.

- Эксперты считают, что сейчас истинное документальное кино - редкость, и оно должно быть записано на скрытые камеры, иначе становится поджанром художественного. Что вы думаете по этому поводу?

- Я считаю, что это порочно. Есть разница между фильмом и судебной хроникой. Вот судебная хроника должна сниматься пошагово, неважно, интересно это или неинтересно. Она может привлекать съёмку со скрытых камер. Потому что там важна беспристрастность, фиксация. Скрытая камера позволяет нам видеть человека таким, каким он является на самом деле. Ну и судебная хроника не предназначена для приличного общества, для публичных просмотров. Это такая узкоспециальная вещь, служащая для установления истины. Наша задача - рассказать глазами, языком, действиями. И событиями из жизни наших героев. Есть люди, которые хотят чтобы их показали в кадре такими, какими они бы хотели себя видеть. И есть те, которые снимаются не в самых лучших обстоятельствах и ведут себя неподобающе, считая это самовыражением. То есть ты либо снимаешься в документальном кино, либо в "Доме 2". Герой там все равно настоящий, и скрытая камера ему не нужна: он в любом случае такой, какой есть.

Документальное кино – это не подглядывание через замочную скважину. Это действие, подчиненное логике режиссера, автора фильма. Но, в отличие от игровых фильмов, его нельзя выдумать, спровоцировать. Да, мы просим: "А вот сейчас посидите и подумайте, а мы вас поснимаем" или "Вот здесь пройдите, как будто вы нас не видите". Герои настоящие? Настоящие. Он сделал то, что он обычно делает? Да. Для того, чтобы это снять, мы погружаем его в обстоятельства умышленно, однако от этого кино не становится художественным. Когда мы говорим "документальное кино", мы имеем в виду, что событие и герои являются не вымышленными, а настоящими, все, что с ними происходит, происходит в реальных обстоятельствах, но там везде есть воля автора. И в момент съемки, когда мы говорим герою: "А теперь пройдите сюда и сделайте это", он проходит и делает так, как делает это в жизни.

- Почему такие фильмы не показывают в кинотеатрах?

- Показывают, просто мало… В России утрачена традиция ходить в кинотеатры на документальные фильмы, потому что их много показывают по телевизору. Но за границей я часто натыкаюсь на большие премьеры, которые идут в широкий прокат.

- А существует детское документальное кино? С какого возраста детям стоит его смотреть?

- Это вопрос скорее не возраста ребенка, а адаптированности кинематографа к детскому сознанию. Мы здесь, на фестивале, смотрели фильмы и поняли, что если фильм про дядю на лодке ужать в семь минут и рассказать более доступным, увлекательным и приключенческим языком, то дети бы с радостью его смотрели (речь идет о фильме "На веслах: Испания – Мексика" - прим. автора). Дети понимают, что есть такая страна Испания, есть люди, который плавают без какой-то конкретной практической цели вокруг света, что бывают штормы, большие и маленькие корабли, что вода соленая. Мы понимаем, что дети многого не знают, и им нужно это в доступной увлекательной форме рассказать. Нет документального кино формата "для детей". Вот в игровом кино есть всякие "ералаши", а в документальном детей незаслуженно обходят, хотя уверен, что они с радостью бы это смотрели. Это серьезно расширяет их кругозор и их мир.

- Какие фильмы могут показывать в школах?

- Форма, сложность подачи материала, глубина его проработки и хронометраж должны быть адаптированы под возраст ребенка. Это нормальная ситуация для любого экранного аудиовизуального жанра. Быть ориентированным на зрителя.

- Кино помогает в понимании школьных предметов?

- Безусловно. Хоть все и сопротивляются, считая, что кино противопоставляет воспитание развлечению. А я считаю, что развлечение не имеет отрицательных аннотаций. Важно и нужно развивать и воспитывать, развлекая, увлекая. Развлечение - это же некая возможность в простой форме передать человеку месседж, о чем бы он ни был: про литературу, морально-этические нормы и так далее. И взрослые, и дети нуждаются в том, чтобы им было интересно. Например, рассказать, что такое вулканы, конечно лучше и эффективнее на видеосправке – это проще и интереснее, чем заставлять ученика на уроке географии это все "зубрить". Сегодняшние дети – визуалы, и чем больше визуальных точных привязок мы будем давать детям, тем успешнее будет образовательный процесс.

- Какие из представленных фильмов на показе вы бы показали своим детям?

- "Бриллианты для моих муравьев". Там очень милые герои и интересные снимки этих насекомых. Такой добрый, теплый фильм. И даже ты, взрослый человек понимаешь, что муравьи – это такой микрокосмос. Это очень интересно.

- Как вы можете охарактеризовать кинофестивальное движение в России?

- Пока хаотическое. Оно не структурировано, не отстроено, ему и лет не очень немного. Вот знаете, когда в 90-х стало появляться много частных вузов, со временем те, что были созданы для извлечения прибыли, для продажи дипломов, умерли. Вот с фестивалями та же самая история. Остаются на плаву те, которые интересны публике, профессиональному сообществу. Фестиваль должен пользоваться отличной репутацией, чтобы на него ездили приличные люди.

- Вы отправляли когда-нибудь свои фильмы за границу? Выигрывали что-нибудь?

- Да, конечно отправлял. Последний раз – в конце сентября в Сербию. В прошлом году в Нью-Йорке выиграл какую-то премию.

- А зачем вам награды, которые вы даже не помните?

- Я же на самом деле не за наградами езжу. Если б я за наградами ездил, то конечно бы помнил. Главное, что ты можешь осуществить вот тот самый непосредственный контакт с аудиторией. Для меня важно увидеть живых людей, как они смотрят: их реакцию, эмоции, отношение к моему фильму.

- Ваши работы пока только на телевидении. Хотели бы снять кино для показа в кинотеатрах?

- Наверное, да, но я не ставил перед собой такой задачи. Знаете, меня все время спрашивают: "Почему вы не снимаете игровые фильмы?" Особенно люди, которые несколько раз мне предлагали это сделать. Вообще мечта любого режиссера, кроме, наверное, меня, чтобы к тебе пришли и сказали: вот деньги, есть сценарий, есть возможность взять хороших звезд в кастинг, есть полное ощущение, что ты должен это снять, но я пока не чувствую себя таким режиссером.

А я хочу когда-нибудь увидеть в кинотеатре фильм Александра Замыслова. Потому что уверена, что этот фильм получится интересным и очень симпатичным - таким же, как его автор.

Виктория Медведева