В Югре отказались от обязательного масочного режима

Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова сообщила, что обязательный масочный режим в округе сменяется рекомендацией носить маски в закрытых помещениях.

"После согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", - написала Комарова в своем Telegram-канале.