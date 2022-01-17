В Тюменской области за два дня коронавирус выявлен у 666 человек

14:03 17 января 2022
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За 15 января в регионе выявлен 301 новый случай заражения covid-19, за 16 января - 365 случаев, за два дня выздоровели 197 человек, коронавирус признан причиной смерти 24 пациентов. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом с начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заболели 93 759 человек, выздоровели 83 454, умерли 3 611 пациентов.

По представленным на сайте данным, существенный рост заболеваемости в регионе наблюдается третий день: 15 января сообщалось о выявленных накануне 269 новых случаях заражения, днем ранее - о 205.  

Теги: коронавирус , статистика
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