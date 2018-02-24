Тюменский кубок России по сноуборду Биг-Эйр можно смотреть онлайн

19:15 24 февраля 2018
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Трансляция финала по сноуборду в дисциплине "Биг-эйр", который стартовал сегодня, 24 февраля, в 19:00 на набережной Тюмени, можно посмотреть в группе "Союз экстремальных видов спорта" в соцсети "ВКонтакте".

Из двадцати участников финал вышли двенадцать спортсменов-мужчин и одна девушка. В финале им нужно выполнить по два разных трюка, на это у них есть по три попытки.

Трансляцию ведет телекомпания "Тюменское время". Никита Автанеев выступает под номером 13.

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Теги: Кубок России , набережная , сноуборд , сноубординг , экстремалы
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