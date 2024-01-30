Тюмень ждет победителей "Битвы на Туре" 2023 года на новый фестиваль

Члены основного состава сборной команды России, мастера спорта, победители и призеры "Битвы на Туре" 2023 года Ярослав Ленчевский, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и Игорь Тараканов вновь приедут в Тюмень. Наряду с остальными участниками состязаний они выступят на международных соревнованиях по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр".

В прошлом году Ярослав Ленчевский установил рекорд фестиваля – он набрал 99 баллов из 100 возможных. Для этого спортсмен сделал Triplecork 1260 nose grab – три с половиной оборота вокруг себя со сложным грэбом (захват доски рукой во время прыжка). После награждения Ярослав поделился, что уровень организации "Битвы" сравним с Кубком мира: "Ребята с каждым годом очень прогрессируют".

Михаил Матвеев после награждения поделился, что в Тюмени по-настоящему уникальная конструкция для прыжков – она расположена прямо в центре города, в окружении фонарей и огней. Он отметил, что в спортивном комьюнити очень теплая атмосфера: "Райдеры всегда поддерживают друг друга. Тут все друзья. Приятно, что люди приходят смотреть на нас".

Организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, член Общественной палаты РФ Иван Шмонин:

Россия в 2024 году принимает много международных стартов. В том числе наша "Битва на Туре". В этом году оценивать попытки райдеров будут судьи из России, Белоруссии, Польши и Болгарии.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" пройдет 23-24 февраля и объединит сильнейших сноубордистов из разных стран мира, членов сборных России и регионов.

Соревнования пройдут у Моста влюблённых на возведённой конструкции с использованием перепадов высот четырёхуровневой тюменской набережной. Конструкция не имеет аналогов в мире – старт трассы начинается с центральной улицы города и завершается выкатом на лед реки. Также на фестивале состоятся образовательные и развлекательные активности для посетителей. Зрелищный финал соревнований пройдет в вечернее время.

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха "Воронинские горки", федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная Классика" (проект "Росмолодёжи"), коммерческих партнеров и спонсоров.