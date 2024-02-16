Тюменцы смогут поболеть за своих спортсменов в "Битве на Туре"

Фото - пресс-служба Extreme Team

В соревновательной части фестиваля "Битва на Туре" 23-24 февраля участвуют 9 тюменских спортсменов. Это самое большое количество участников, которые когда-либо заявлялись от региона, сообщает пресс-служба Extreme Team.

Для многих тюменцев это будет первое выступление на состязаниях такого уровня – атлетам недавно исполнилось по 13-14 лет, а значит, у них только сейчас появилось право выступать во взрослых соревнованиях. "Им будет тяжелее всех, потому что они только перешли в свою возрастную группу. Ребята стараются, тренируются круглогодично зимой и летом. Сейчас у них проходит пять тренировок в неделю, среди которых – катание на сноуборде, акробатическая подготовка на батутах и специальная физическая подготовка", – пояснил тренер Алексей Козлов.

Среди основных задач, которые стоят перед тюменцами – стабильно отпрыгать свои программы. Конкуренцию им составит практически вся сборная России по сноуборду, в составе которой братья Ленчевские, Игорь Тараканов, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и другие.

Организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Иван Шмонин:

Когда мы проводили первые соревнования "Битва на Туре", тюменских райдеров было не так много. Но с годами их количество растёт. Всё больше молодёжи выбирает данное направление. Это и есть одна из наших задач - показать сноуборд как красивую и привлекательную дисциплину.

Напомним, в рамках фестиваля "Битва на Туре" 23-24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" (сезон 2023-2024).

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха "Воронинские горки", федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта "Уличная Классика" (проект "Росмолодёжи"), коммерческих партнеров и спонсоров.

Подробности — extreme.team и на сайте bitvanature.ru.