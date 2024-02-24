Лучшие сноубордисты России вновь отличились в тюменской "Битве на Туре"

Фестиваль "Битва на Туре" завершился международными соревнованиями в дисциплине "биг-эйр" среди мужчин и женщин, лучшие результаты, как в прошлый раз, среди мужчин показали члены основного состава сборной команды России мастера спорта Ярослав Ленчевский, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и Игорь Тараканов.

Москвичи Михаил Матвеев и Ярослав Ленчевский заняли первое и второе места, третий результат у представителя Мурманской области Никиты Абозовика, Игорь Тараканов, катавшийся с Путиным, и Даниил Степанов из Москвы - на четвертом и пятом местах.

Среди женщин призовые места распределились следующим образом. Победителем соревнований стала Алёна Дихтярева из Новосибирской области, на втором и третьем местах - москвички Варвара Романова и Варвара Смирнова. Четвертое и пятое места заняли Анастасия Будович и Анастасия Махортова из Мурманска и Новосибирска.