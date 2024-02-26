В Тюмени прошла восьмая "Битва на Туре" с участием лучших сноубордистов России

Экшн-фестваль "Битва на Туре" в Тюмени проводится ежегодно с 2017 года, за восемь лет из локального мероприятия фестиваль вырос в громкое всероссийское и международное событие.

В этом году в выступлениях III этапа Кубка России по сноуборду и международных соревнованиях в дисциплине "Биг-эйр" приняли участие около 40 сноубордистов, в том числе лучшие спортсмены из разных стран и члены сборных России и регионов.

Тюменский фестиваль "Битва на Туре" – это всегда очень красивый и атмосферный зимний экстрим. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Президент России неоднократно говорил о том, что спорт должен объединять людей. И мы с ним в этом полностью солидарны. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. ... Регулярно на соревнования в Тюмень приезжают атлеты из разных стран, доказывая, что спорт вне политики. Количество зрителей также увеличивается с каждым годом. Соревнования захватывают всех – и детей, и взрослых. Тюменцы и гости региона приходят болеть всей семьей", – отметил губернатор Александр Моор.

Глава города Руслан Кухарук подчеркнул, что благодаря инициативности и профессионализму команды организаторов проект динамично развивается, в его рамках проходят различные встречи со спортсменами, мастер-классы, показательные выступления. Этот формат, объединивший событийный спорт и шоу, нравится молодежи, и она с удовольствием участвует в фестивале:

За годы проведения "Битва на Туре" стала чем-то большим, чем просто выступления спортсменов-экстремалов, и опыт Тюмени перенимает сегодня вся страна. Огромна заслуга в популяризации экстремальных видов спорта Ивана Шмонина. В значительной степени благодаря ему у тюменцев есть уникальная возможность видеть спортсменов международного уровня, выполняющих захватывающие трюки. Я поблагодарил Ивана Николаевича за то, что уже 8 лет в Тюмени проходит "Битва на Туре" и благодаря ему к нам приезжают сотни спортсменов, а трансляции соревнований, проходящих в исторической части нашего города, посмотрели миллионы зрителей из разных уголков мира.

Организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин в беседе с журналистами отметил, что раньше при планировании спортмероприятий ориентировался на большие проекты в западных странах, сейчас же уровень шоу таков, что "иностранцы, которые приезжают, говорят, что теперь такого нет на Западе". "Мы показываем действительно достойный уровень", – уверен Шмонин.

Помимо состязаний по сноуборду, в рамках фестиваля "Битва на Туре" проходят заезды в рамках автофестиваля "Спецоперация "Лёд", выступления парашютистов, военно-историческая реконструкция, лыжный марафон и VI открытый турнир по хоккею в валенках на льду с мячом "Огненная шайба".



