Тюменцы увидят выступления олимпийских сноубордистов

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24 февраля в Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты страны, члены Сборной России и участники Олимпийских игр: в 2018 году в центре города пройдет фестиваль "Битва на Туре" – Этап Кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйр. Одним из участников соревнований станет член Олимпийской сборной России по сноуборду Никита Автанеев, который прилетит в Тюмень из Пхёнчхана.

"Сноуборд – это всё: и слоупстайл, и пайп, и биг-эйр, и просто катание по склону. Моя основная дисциплина – это хафпайп, но если появляется возможность выступить в биг-эйре или в слоупстайле, то я, конечно же, ей пользуюсь. На соревнования в Тюмень я еду во второй раз, потому что в прошлом году мне понравился уровень подготовки и отношение организаторов к самому мероприятию", – отмечает Никита Автанеев.

Биг-Эйр (с английского – "большой воздух") – одна из самых зрелищных дисциплин не только в сноубординге, но и среди всех экстремальных видов спорта. Во время соревнований спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полёте акробатические трюки.

19 февраля Биг-Эйр дебютировал на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане – в 2018 году Международный Олимпийский комитет впервые включил дисциплину в программу Олимпийских игр, где она заняла место параллельного слалома. Этап Кубка России в Тюмени пройдет в тот же день, что и Олимпийские соревнования по сноуборду в этой дисциплине. Победитель "Битвы на Туре" 2017 Антон Мамаев сейчас выступает на Олимпиаде в Корее.

Уже известно, что в Этапе Кубка России примут участие спортсмены из Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Среди участников выступят:

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Александр Смелов – мастер спорта России по сноуборду, кубок России в дисциплине Слоупстайл – 1 место 2017 г., кубок России в дисциплине Биг-Эйр – 2 место 2017 г.; многократный победитель всероссийских соревнований.

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Павел Бекиров – Мастер спорта России, лауреат премии Russian Snowboard Awards-2013 в номинации "Народный герой"; неоднократный призер Кубков России.

В состав судейской коллегии войдет Алексей Потапов - судья всероссийской и международной категории по виду спорта "сноуборд", руководитель соревнований по сноуборду на Олимпиаде в Сочи - 2014.

Телеканал "Тюменское время" проведет прямую трансляцию "Битвы на Туре" 24 февраля – развитие событий, зрелищные состязания, церемония награждения и интервью со спортсменами в прямом эфире и в аккаунтах соцсетей телеканала.

Программа соревнований:

11:00 – тренировка;

13:00 – квалификация;

19:00 – финал.

Место проведения: Набережная реки Туры, Тюмень.

Организаторами мероприятия выступают Союз экстремальных видов спорта, Федерация сноуборда России в Тюменской области. Соревнования проходят при поддержке Правительства Тюменской области, департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. "Омский Бекон" - генеральный партнер соревнований Big Air "Битва на Туре". Официальный партнер энергетическая компания "Фортум" Партнер фестиваля - энергетический напиток "E-On".