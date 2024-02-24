В "Битве на Туре" начались международные соревнования по сноуборду

На набережной в Тюмени начались международные соревнования по сноуборду (дисциплина: биг-эйр) среди мужчин и женщин "Битва на Туре 2024". Перед стартом финальных заездов к спортсменам и болеьщикам обратились губернатор Александр Моор и президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Приветствую всех спортсменов, особенно спортсменов, которые приехали к нам из других стран. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно говорит о том, что спорт вне политики и спорт должен объединять. И мы с ним в этом полностью солидарны. Я благодарю Министерство спорта Российской Федерации, Федерацию сноуборда России за наше сотрудничество. И желаю всем зрителям ярких эмоций, а всем спортсменам удачи и побед!" - обратился к присутствующим Моор.

"От лица Федерации хочу тоже всех поздравить с таким праздником. Это действительно праздник, традиционный этап. И международных соревнований не так много, а вот это вот изюминка в сезоне, я думаю, сегодня финальными соревнованиями подтвердит свой статус. И мы увидим серьезные трюки. Ну и хочу поблагодарить Александра Викторовича за поддержку, за тот вклад, который он сделал. И видно, что с каждым годом площадка интереснее, интереснее, трамплин больше, больше. И поблагодарить всех организаторов, конечно, Федерацию Тюменской области, Министерство спорта. Ну и я думаю, что сегодня зрители получат огромное удовольствие", - сказал Тихомиров.

Соревнования проходят у моста Влюбленных, трансляция с площадки ведется в группе vk.com - Еxtreme.team.