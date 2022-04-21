Владимиру Путину рассказали про "Битву на Туре"

Фото представлено пресс-службой Президента Российской Федерации

Тюменский проект "Битва на Туре" вошел в программу развития индустрии уличной культуры и спорта, которую представили президенту РФ Владимиру Путину в Кремле.

На заседании Наблюдательного совета организации "Россия – страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля 20 апреля Владимиру Путину представили комплексную программу развития индустрии уличной культуры и экшн спорта "Уличная Классика". Программа реализуется Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team), Общероссийской общественной организацией "Улицы России" и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

"Уличная Классика" направлена на взаимодействие с аудиторией хип-хопа, граффити, сноуборда, паркура, скейтбординга и других направлений уличной культуры, и будет встроена в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". В 2022 году в программу уличной классики уже вошёл тюменский проект – ежегодный фестиваль "Битва на Туре", за годы проведения ставший визитной карточкой региона. В феврале в рамках фестиваля на набережной города прошёл Континентальный Кубок Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Проект был также представлен в Кремле.

Инициативу о включении комплексной программы развития уличной индустрии и современных видов спорта президенту РФ представил председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко: в России 10 миллионов человек и почти пять тысяч организаций, которые формируют креативную экономику уличной культуры. По его словам, это одно из направлений креативных индустрий, которое долгое время оставалось в тени, без поддержки и регулирования, но теперь все может измениться.

Президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин:

Для нас все начиналось в Тюмени, спустя 8 лет деятельности мы видим, что экстремальные и уличные виды спорта уже не субкультура, а полноценная индустрия с поэтапной программой развития. "Уличная Классика" – это не только большое количество видов спорта и уличной культуры, но и объединение регионов страны, представителей комьюнити, площадка для открытого диалога. Поддержка программы на федеральном уровне ускорит формирование экосистемы в индустрии уличных культур и экшн спорта для комплексного взаимодействия молодежных сообществ и органов власти.

"Уличная Классика" – результат совместной работы Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) – организаторов "Битвы на Туре" и Общероссийской общественной организации "Улицы России", которые развивают уличную культуру, современные и экстремальные виды спорта в России на протяжении последних 10 лет. Запуск программы состоялся в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге: проект поддержали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

В ходе реализации программы до конца 2022 года планируется запуск флагманского проекта "Уличная Классика Тур", который проедет по регионам страны. Это мобильная платформа для проведения серии мероприятий и образовательного тура со своей материально-технической базой, командой и спортсменами. Инициатором и куратором проекта является Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) во главе с Иваном Шмониным. Среди ключевых направлений Уличной Классики также – внедрение образовательно-просветительских программ для менеджеров уличной культуры и спорта: в разработке "Улиц России" совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом уже находится образовательная программа в сфере менеджмента уличной культуры и спорта. Создание операционного "бэк" офиса Росмолодежи по взаимодействию с деятелями уличной культуры и спорта, а также организация мер грантовой поддержки для сообществ уличной культуры и спорта.