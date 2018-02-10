Уральские гонщики соберутся на фестивале в Тюмени

08:31 10 февраля 2018
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newsprom.ru
| Фото: newsprom.ru

Тюменский фестиваль "Битва на Туре" соберет лучших гонщиков Урала 23 февраля. О своем участии в трековых гонках заявили мастер спорта Кирилл Распутин, чемпион области 2017 года Иван Толчеев, кандидат в мастера спорта Кирилл Лавров, сообщили в пресс-службе губернатора.

 

Таже свое мастерство покажут титулованные зимние дрифтеры из Екатеринбурга Валерий Дерябин и Константин Смирнов, а также лучшие водители патрульных автомобилей из полка ДПС ГИБДД, Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД, а также Росгвардии и МЧС.


Учитывая, что мероприятие проходит в День защитника Отечества, организаторы планируют провести ряд конкурсов на патриотическую тематику, в том числе, на лучшую стилизацию форменной одежды различных лет. У тюменцев еще есть время подготовиться к празднику на набережной. 


Здесь же пройдет выставка ретро-автомобилей, желающим выставить свой автомобиль нужно позвонить по телефонам: 794-555, 934-567.


Начало зрелищных полуфинальных заездов автогонщиков и полицейских 23 февраля в 13.00 час. Открытие мероприятия в 14.00 час. Всех желающих сеть заведений "Ермолаев" напоит бесплатно горячим чаем из настоящей полевой кухни, сотрудники ГИБДД вручат всем участникам мероприятия карманные календари, а детям – световозвращатели.

Теги: гонки
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