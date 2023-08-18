В субботу тюменцы смогут поболеть за автогонщиков

Чемпионат Тюменской области по ралли-спринту пройдет в субботу, 19 августа, на автодроме ВОА (11 км Ялуторовского тракта).

Гонщикам предстоит на дистанции 1 км продемонстрировать основные навыки вождения автомобиля. Заявки от участников принимаются онлайн до 23:00 18 августа. Зарегистрироваться можно и на автодроме в день старта.

"Данные соревнования — идеальная точка входа в этот вид спорта. Основное требование — наличие исправного автомобиля. Машины двигаются по одной, для победы нужно быстрее всех пройти дистанцию", - отметил руководитель Тюменской региональной федерации автомобильного спорта Владимир Соколов.

Заявки на состязания подали 35 гонщиков из Тюмени, Тюменского района, Ишима и Тобольска.