Пьяную ялуторовчанку во второй раз поймали на электробайке без прав

В Ялуторовске сотрудники Госавтоинспекции задержали 34-летнюю женщину, которая управляла электробайком в состоянии алкогольного опьянения. Удивительно, но ялуторовчанка уже имела судимость за аналогичное правонарушение.

Ночью патрульные заметили молодую даму, передвигавшуюся на своем электробайке по одной из улиц города. Как оказалось, у нее не было прав на управление таким транспортом, а при общении с полицейскими она явно проявляла признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1,10 мг/л в выдыхаемом воздухе. Женщина призналась, что выпивала с подругой дома, а затем решила заехать в магазин за новым запасом алкоголя. Интересно, что прошлым летом её уже привлекали к ответственности за подобное нарушение.

Отделение дознания МО МВД России "Ялуторовский" возбудило уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения для лиц с административным наказанием или судимостью. За это ей грозит до трех лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ей назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.