Тюменские гонщики продолжат заезды в рамках регионального чемпионата

В субботу, 20 января, на "Озере чемпионов" спортсмены снова испытают себя в ледовых автомобильных гонках. В этот день пройдет второй этап чемпионата Тюменской области.

Участников ожидает "Time attack" - то есть заезды по круговой системе в два круга. Стартовать они будут друг за другом с разницей в несколько секунд.

После круговых гонок, пройдут заезды на выбывание. Те, кто покажет лучшее время, продолжат свое участие в чемпионате.

Увлекательно провести выходной день и узнать, кто победит, может любой желающий. Старт в 12:00.

Автогонщики покажут себя в классах "1400 задний привод", "1600 передний привод", "2000 полный привод", "абсолют", "спорт" и "леди".