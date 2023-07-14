В Тюмени 15 июля проведут ралли-спринт, желающие еще могут записаться на участие

Третий этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине ралли-спринт стартуют 15 июля в в 9:00 на автодроме УПК "Автомобилист" по адресу: Тюмень, Московский тракт, 4, стр. 1.

Заявки подали 17 гонщиков. В турнире могут участвовать автолюбители, имеющие водительское удостоверение, страховку с пометкой "автоспорт", документы на автомобиль и справку о прохождении медосмотра. Автомобиль должен быть в исправном техническом состоянии.

Соревнования пройдут в следующих дисциплинах: ралли-спринт 1400, ралли-спринт 1600, ралли-спринт 2000, ралли-спринт свободный.

Победители турнира будут определены в личном и командном зачетах. Также отдельно выберут лучшую "АвтоЛеди".

" Третий этап уникален тем, что мы решили устроить финальные парные гонки, то есть 2 автомобиля будут соревноваться между собой. Самый быстрый получит главный приз этого сезона - Кубок СТО "Глушитель"", - прокомментировал главный секретарь чемпионата Тюменской области по автоспорту Дмитрий Соколов.

Заявку можно подать в день старта.