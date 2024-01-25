Третий этап автогонок на озере чемпионов под Тюменью пройдет 3 февраля

На "Озере чемпионов" в Тюмени десятки гонщиков и зрителей снова собрались на этапе чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту. В прошедшие выходные состоялся его второй этап.

По итогам заездов первой среди всех коллективов стала команда "Глушитель/Римзона" в составе Сергея Тюшнякова и Евгения Викулова, Анатолия Серебрянского, Максима Овечкина, Евгения Ташланова.

В классе "1400 задний привод" победу одержал Александр Михайлов.

В классе "1600 передний привод" золотую награду завоевал Никита Трифанов.

В классе "2000 полный привод" чемпионом стал Иван Пономарев.

В "Абсолюте" первое место у Ивана Пономарева.

В "Свободном" классе чемпионами стали пилот и штурман Евгений Викулов и Сергей Тюшняков.

Среди представительниц прекрасного пола в классе "Леди" Евгения Щетинина вновь завоевала золотую награду. Чемпионка поделилась своими впечатлениями: "Погода в этот раз была на нашей стороне. Трасса показалась мне интереснее, ведь покрытие трассы было переменным - лед, снег. При таком покрытии нужно суметь удержать автомобиль на треке и показать достойное время".

Сейчас автогонщики готовятся к третьему этапу чемпионата, который состоится 3 февраля.