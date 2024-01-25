Третий этап автогонок на озере чемпионов под Тюменью пройдет 3 февраля

На "Озере чемпионов" в Тюмени десятки гонщиков и зрителей снова собрались на этапе чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту. В прошедшие выходные состоялся его второй этап.
По итогам заездов первой среди всех коллективов стала команда "Глушитель/Римзона" в составе Сергея Тюшнякова и Евгения Викулова, Анатолия Серебрянского, Максима Овечкина, Евгения Ташланова.
В классе "1400 задний привод" победу одержал Александр Михайлов.
В классе "1600 передний привод" золотую награду завоевал Никита Трифанов.
В классе "2000 полный привод" чемпионом стал Иван Пономарев.
В "Абсолюте" первое место у Ивана Пономарева.
В "Свободном" классе чемпионами стали пилот и штурман Евгений Викулов и Сергей Тюшняков.
Среди представительниц прекрасного пола в классе "Леди" Евгения Щетинина вновь завоевала золотую награду. Чемпионка поделилась своими впечатлениями: "Погода в этот раз была на нашей стороне. Трасса показалась мне интереснее, ведь покрытие трассы было переменным - лед, снег. При таком покрытии нужно суметь удержать автомобиль на треке и показать достойное время".
Сейчас автогонщики готовятся к третьему этапу чемпионата, который состоится 3 февраля.
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