Сноубордисты оборудовали на тюменской набережной трассу для соревнований

23 и 24 февраля на тюменской набережной будет экстремально. В рамках фестиваля "Битва на Туре" 23 февраля на реке состоятся заезды автоинспекторов, гонки и дрифт. Особо зрелищным обещает быть вечерний финал этапа кубка России по сноуборду в дисциплине Биг-Эйрэ, который пройдет 24 февраля.

Отметим, города, где проводятся такие масштабные соревнования по сноуборду, можно пересчитать по пальцам - не везде есть горные массивы и перепады высот. Нет их и в Тюмени, однако наши экстремалы нашли выход из ситуации и второй год подряд специально для этого монтируют трассу в центре города. Это позволяет собрать большее количество зрителей, да и спортсменам выступать интереснее, когда за них болеют.

Впервые трассу монтировали для "Битвы на Туре" в прошлом году. Спортсменам идея понравилась, болельщики радовали массовостью и вниманием - некоторые из выступающих даже отметили, что в Тюмени их больше, чем в Москве. В этом году статус соревнований выше, а значит и требований к трассе больше.

"Для рейтинговых соревнований мы должны соблюсти все технические моменты правила. Добавим матов, будет оборудована рубка для ведущего, съемки видео, судейства. Нынешняя трасса очень похожа на предыдущую, однако "стол" удлинился на три метра – до 14 метров, чтобы длина пролета была больше. В целом трасса будет сложнее, - подчеркнул глава Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

Для строительства и монтажа трассы из Екатеринбурга доставлено 19 тонн чашечных лесов, которые используются для опалубки и монолитного строительства домов, путепроводов и мостов, поэтому организаторы гарантируют прочность конструкции. Сегодня должно завершиться оснежение трассы. Для этих целей на набережную завезено более 600 кубометров метров снега. Среди технических сложностей - невозможность использования специальной техники для подготовки склона. Этим занимаются вручную, четко контролируя качество работ.

Сколько будет участников, пока не известно: заявки поступили от спортсменов Москвы, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, планируют поучаствовать и четверо тюменцев, однако окончательное число станет известно только накануне соревнований. Как подчеркивает Иван Шмонин, Тюмень будет рада всем гостям. По его словам, спортсменов может привлечь не только уровень соревнований, но и хороший призовой фонд в 100 тысяч рублей. Помимо этого, им не придется платить традиционный в таких случаях оргзнос, комфортные номера в гостиницах можно снять по очень привлекательной цене, также предусмотрены экскурсии по городу.

Ожидается, что одним из участников соревнований станет член олимпийской команды по сноуборду Никита Автанеев, который прилетит в Тюмень прямо из столицы зимних Олимпийских игр, а также многократный победитель всероссийских соревнований Александр Смелов и неоднократный призер Кубка России Павел Бекиров, возможно к ним присоединится победитель и призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр в Сочи Алексей Соболев. Судейскую коллегию возглавит спортивный судья всероссийской категории, судья FIS категории "А" по сноуборду Алексей Потапов.

Главный специалист по спорту и физкультуре ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" Алексей Козлов надеется, что соревнования послужат начинающим тюменским спортсменам хорошим толчком для достижения лучших результатов, а также привлечет к здоровому образу жизни других ребят. "Сноуборд - это такая субкультура. В Тюмени он является популярным видом спорта. В нем можно как целенаправленно тренироваться, так и просто кататься в свое удовольствие. В спортивных группах у нас сейчас много детей от 8 лет", - отмечает Алексей. "У Тюмени большой потенциал в этом плане, здесь много активной, спортивной и амбициозной молодежи, нацеленной на результат. Остается только создавать для них условия. Что мы и стараемся делать", - говорит Иван Шмонин и добавляет, что хотелось бы провести соревнования и международного уровня.

В финале этапа Кубка России вечером 24 февраля примут участие 8-10 самых сильных сноубордистов. Лучше всего за их выступлениями наблюдать с Моста влюбленных - оттуда будут видны все этапы спуска: разгон, пролет, приземление, а значит можно будет оценить амплитуду, сложность трюка и точность приземления.