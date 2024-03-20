Доверенные лица Путина из Тюмени на встречу с президентом пришли со словами Моора на груди

Владимир Путин встретился с доверенными лицами, в их числе - представители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

На фотографии представили региона в мерче со словами "Человек, который изменил все", созданном местными студентами на основе фразы Моора, адресованной президент РФ на форуме-выставке "Россия".

В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась встреча Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его на выборах президента России. Среди них жители Тюменской области: народный учитель РФ Ольга Ройтблат, директор регионального центра "Семья" Елена Перминова, директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, общественный деятель, основатель Союза экстремальных видов спорта и компании Extreme Team, вице-президент Федерации сноуборда России Иван Шмонин.

"Здесь люди, которые сами добились больших результатов в том деле, которому посвятили свою жизнь. И очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами и пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов, – в общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию ещё более крепкой, ещё более привлекательной и более эффективной", - сказал Владимир Путин.

В список доверенных лиц Владимира Путина были включены 544 человека. Среди них – политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.