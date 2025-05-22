Около 90 человек вошли в реестр доноров костного мозга за одну акцию в Тюмени и Тобольске

Всероссийская эстафета факела "Огонь жизни" в поддержку доноров костного мозга состоялась в Тюмени. и Тобольске, благодаря проекту 207 человек стали донорами крови, а 88 вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщил главврач Тюменской областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

в целом в эстафете "Огонь жизни", целью которой является привлечение внимания жителей к донорству костного мозга (после забега участники могли присоединиться к донорскому движению) приняли 1300 жителей Тюмени и Тобольска.

Привлечение новых доноров в Федеральный регистр увеличивает шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день в регистре – более 450 000 потенциальных доноров. Вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего 1 к 10 000.

Чтобы вступить в регистр, необходимо заполнить анкету и пройти простую процедуру типирования – сдать 4 мл крови из вены. Подробнее – здесь.

Организаторы мероприятия: Федеральное медико-биологическое агентство России, Благотворительный фонд "Импакт", Фонд поддержки социальных инициатив "Огонь жизни", Департамент здравоохранения Тюменской области и Областная станция переливания крови.