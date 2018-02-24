Участник Олимпиады-2018 в Пхенчхане выступил на набережной Туры

Фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре" проходит в Тюмени. Сноубордисты соревнуются в дисциплине Биг-Эйр в рамках этапа Кубка России. В турнире 23-24 февраля принимает участие именитый спортсмен Никита Автанеев, участник Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Этап Кубка России проводится на искусственной конструкции на набережной. Никита Автанеев уже завершил выступление в Южной Корее и приехал в Тюмень на соревнование.

"Моя основная дисциплина в сноубординге – это хафпайп, но если появляется возможность выступить в биг-эйре или в слоупстайле, то я готов использовать свой шанс", - отметил сноубордист.

Никита Автанеев признался, что посещает Тюмень уже во второй раз, потому что в прошлом году высоко оценил уровень подготовки и отношение организаторов к мероприятию, пишет "Мегатюмень".

Интересный факт: на сноуборде спортсмена размещен стилизованный портрет Президента России. "Не так давно я принимал участие во встрече олимпийских спортсменов с главой государства – остались только хорошие впечатления. Президент пожелал нам успехов. Считаю, что развитию спорта в нашей стране уделяется все больше внимания, и это чувствуется", - прокомментировал Никита Автанеев.