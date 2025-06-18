Музеи и библиотеки подготовились ко Дню памяти и скорби в Тюменской области

В День памяти и скорби, 22 июня, по всей Тюменской области пройдут мероприятия памяти павших в Великой Отечественной войне, всего около 370 мероприятий запланировано в регионе к этой дате.

В Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других муниципалитетах области пройдут тематические выставки. В музеях, библиотеках и домах культуры организованы лекции, музейные гостиные и мастер-классы, выставки и экскурсии.

В Тюмени церемонии возложения цветов и гирлянд состоятся на мемориальных комплексах "Вечный огонь" и "Память". В числе участников - члены регионального правительства, Тюменской областной Думы, представителивоенно-патриотических и национально-культурных организаций, военнослужащие, студенты, школьники, жители города.

В музейном комплексе имени Ивана Словцова 21 и 22 июня пройдёт концертная программа "Дорога к той весне лежит через войну…". Стихи Булата Окуджавы, Расула Гамзатова и Михаила Исаковского прозвучат под музыку Яна Френкеля, Матвея Блантера, Вано Мурадели в исполнении камерного оркестра "Камерата Сибири" и Андрея Булгакова (баритон). Руководитель и главный дирижер –Фаузия Тажина. Художественное слово – Юлия Кавалерова. Начало в 15:00.

22 июня детская библиотека имени Лагунова приглашает читателей в 12:00 на настольную игру "Герои земли тюменской"", в 14:00 – на акцию "Заветный треугольник".

20 и 23 июня Тюменский драматический театр покажет спектакль "Завтра была война". Автор сценической редакции и режиссер-постановщик – Сергей Агафонов. Начало в 19:00.