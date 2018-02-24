В первый день "Битва на Туре" собрала более 15 тысяч зрителей

Двенадцать команд ГИБДД, МЧС и Росгвардии соревновались в вождении и управлении автотранспортом в "Спецоперации Лёд" 23 февраля на реке Тура в Тюмени. Мероприятие было приурочено к 300-летию российской полиции и Дню защитника Отечества.

Среди сотрудников полиции и силовых структур в классе "Полный привод" лучший результат показала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени, второе место - также за сотрудникам МВД, на третьем - команда ПЧ 32 МЧС по Тюменской области. В классе "Передний привод" победила команда батальона №2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области, второй результат показали сотрудники ОВО Росгвардии, третье место у отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Тюмени.

Помимо выступлений силовиков, около пятнадцати тысяч зрителей посмотрели заезды местных автогонщиков в разделах "Дрифт" и "Трек" . Мастера автоспорта продемонстрировали близкий, скоростной и парный дрифт. Первое место в зимнем дрифте занял Константин Смирнов из Екатеринбурга, в трековых гонках в классе ВолгиД2-2500 победил Юрий Ващенко, а в классе трек А-1600 Михаил Ярушников.

С показательными выступлениями перед тюменцами выступили участники Кубка России по сноуборду и инспекторы полка ДПС ГИБДД, задержавшие автопреступников, используя при этом спецэффекты. Для многочисленных зрителей, собравшихся на набережной, Мосту влюбленных и на берегу со стороны Заречной части города было показано дымовое шоу и эстафета гоночных и патрульных автомобилей с использованием дымовых шашек триколор. Гостям праздника предлагали горячий чай, волонтеры и автоинспекторы вручали детям воздушные шары. Для тюменцев прошли мастер-классы по первой помощи пострадавшим в ДТП, сборке и разборке автомата Калашникова, спортивные игры. Среди гостей праздника прогуливался талисман биатлонных соревнований в Тюмени соболя Феликса и символ дорожной безопасности Зебру, сообщили в областной автоинспекции.

Безопасность на соревновательном треке и на городской набережной, помимо подразделений полиции и ГИБДД, скорой медицинской помощи, поддерживали сотрудники ОФПС 32, инспекторы ГИМС и спасатели ТОСЭР, а музыканты оркестра Главного управления МЧС России по Тюменской области искрометной и заводной музыкой повышали градус вокруг, отметили в пресс-службе ведомства.

Сегодняшний вечер обещает быть не менее зрелищным. В 18:00 на набережной начнется финал дрифта, затем - кубка России по сноуборду. Накануне горожане могли уже наблюдать за открытой тренировкой спортсменов.

"Битва на Туре" продолжается. Программа вечера:

18:00 — Финал дрифт

19:00 — Начало финалов биг-эйр

20:15 — Награждение

20:30 — Окончание меропрития

23:00 — Afterparty

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Фото - https://vk.com/kvision_group