Тюменские студенты — победители и призеры финала международного чемпионата CASE-IN

Подведены итоги XIII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, одним из организаторов которого выступает президентская платформа "Россия — страна возможностей".

Две команды из Тюменского индустриального университета завоевали награды состязания.

Команда "Полимеры" — чемпионы в направлении "Нефтехимия". Будущие специалисты в области нефтехимии, работая над кейсом СИБУРа, предложили технологические решения по сокращению потерь изобутилена — газа, необходимого для получения различного рода синтетических каучуков.

В направлении "Горные машины и оборудование" команда "Once" завоевала серебряные медали, предложив компании АЛРОСА идеи по сокращению времени на остановочный планово-предупредительный ремонт на обогатительной фабрике.

Студенческая лига — самая массовая, в течение сезона в ней приняли участие 6 624 человека. В финал вышли 149 студенческих команд из 81 университета. Всего в лиге разыграно 12 комплектов наград различного достоинства.

Чемпионов и призеров Студенческой лиги ждут льготные условия при поступлении на магистратуру и аспирантуру вузов-партнеров чемпионата и оплачиваемые стажировки в компаниях с возможностью последующего трудоустройства.