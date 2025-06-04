Задержан тюменец, ударивший бутылкой водителя маршрутки

В Тюмени полицейские задержали молодого человека, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью водителю маршрутки.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен водитель маршрутного такси с травмами головы. Пострадавший рассказал, что в его автобус села группа агрессивно настроенных парней. На остановке "Дзержинского" он попросил их выйти, но вместо этого завязался словесный конфликт. В разгар спора один из молодых людей схватил стеклянную бутылку и ударил водителя по голове.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности участников инцидента и доставили их в отдел полиции. Подозреваемый признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы. Фигуранту назначили обязательство о явке в суд.