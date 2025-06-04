Областной национальный праздник "Сабантуй" состоится в Тобольске

В Тобольске состоится областной национальный праздник "Сабантуй" 14 июня

В комитете по делам национальностей Тюменской области напоминают, что торжественная церемония открытия начнется в 12:00 на Базарной площади города. Праздник посвящен Году Героев и юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

До 9 июня организаторы "Сабантуя" принимают заявки для участия:

в выставке татарских подворий от муниципальных образований Тюменской области на адрес Leisan0412@yandex.ru;

в конно-спортивных состязаниях на адрес info@cstk.tatar;

в турнире по мини-футболу на адрес kaliev721@mail.ru;

в национальной борьбе на поясах "Корэш" на адрес koresh.batyr72@yandex.ru.

Также в программе праздника:

⏺ конкурс на лучший сибирский баурсак;

⏺ турнир по силовому экстриму "Арангул батыр";

⏺ военно-патриотическая выставка "Служу России";

⏺ интерактивные площадки и концертная программа.

На фото комитета по делам национальностей Тюменской области - бластной "Сабантуй" в городе Тюмени в 2024 году.