Областной национальный праздник "Сабантуй" состоится в Тобольске

В Тобольске состоится областной национальный праздник "Сабантуй" 14 июня
В комитете по делам национальностей Тюменской области напоминают, что торжественная церемония открытия начнется в 12:00 на Базарной площади города. Праздник посвящен Году Героев и юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
До 9 июня организаторы "Сабантуя" принимают заявки для участия:
в выставке татарских подворий от муниципальных образований Тюменской области на адрес Leisan0412@yandex.ru;
в конно-спортивных состязаниях на адрес info@cstk.tatar;
в турнире по мини-футболу на адрес kaliev721@mail.ru;
в национальной борьбе на поясах "Корэш" на адрес koresh.batyr72@yandex.ru.
Также в программе праздника:
⏺ конкурс на лучший сибирский баурсак;
⏺ турнир по силовому экстриму "Арангул батыр";
⏺ военно-патриотическая выставка "Служу России";
⏺ интерактивные площадки и концертная программа.
На фото комитета по делам национальностей Тюменской области - бластной "Сабантуй" в городе Тюмени в 2024 году.
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